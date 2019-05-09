JAPONLAR VE ERMENİ İDDİASI

Dursun Seyis

Bizim sözde dostlarımız vardır.

Bunlar NATO içinde olan dostlarımız, Nato dışında olan dostlarımızdır.

Birde sözde Arap ülkeleri ve Müslüman olan dostlarımız vardır.

Ancak ne yazık ki, gerek Avrupa’da, gerekse NATO içinde ve Afrika’daki dostlarımız bize karşı yapılan saldırı ve iftiralarda çoğu kez bizi yalnız bırakmışlardır.

İşte size bir örnek…

Sene 1974,

Sene 2019 …

Canımız, dostumuz diye kucakladığımız Afrika’daki dostlarımız bizim ve Kıbrıs Türk halkının haklılığını, Rum mezalimi ve soy kırımını görmezden gelip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıdılar mı ?

1974 yılından beri Kıbrıs’ı sözde dostlarımız, Avrupalı dostlar ve Yunanistan ağızları açıldı mı :

“Türkleri Kıbrıs’ı işgal ettiklerini yazar, söylerler.

Yıllardır Ermeni soykırımı konuşulur.

Türk Devleti bütün belgeleri açar, arşivleri açar ama, kimse bu işin araştırmasına girmeden Ermenilerin yalanlarına çoğu zaman o dost bildik ülkeler çanak tutarlar…

Bakınız Japonlara…

Son günlerde zaman zaman ve her yıl bugünlerde alevlenen Ermeni soykırımına Japonlar tokat gibi cevap verdiler ve “Sözde Ermeni Soykırımı İddiasını “ tanımayı reddettiler.

Japonya’nın en büyük TV medyası nhk’nin world kanalı haberine göre; 24 Nisan sözde Ermeni soykırımı için Ermeni diasporasının Japon devletine gelin bu yıl bu soykırımı siz de tanıyın teklifine Japonlar olumsuz yanıt verdi ve her yıl aynı teklifi getirmemeleri ricasın da bulundu.

Bunun üzerine Ermeni diasporası 2. Bir teklifte bulundu .Japonya’ya; peki şimdilik soykırımı tanımayın ama gelin Türkler’in yaptığı katliam için diktiğimiz soykırım anıtına çiçek bırakın, bakın dün Türklerle aynı dine inanan (İslam) ve Türklerin ümmet dedikleri Arap dünyası Ermeni Soykırımını tanıyarak, soykırım anıtını ziyaret etti ve Türk kamuoyunda haber bile olmadı.

Siz Japonların endişelenmesine hiç gerek yok teklifine karşılık; Japonların; bizim ülke dinamiklerimiz ve Türklere bakış açımız farklı diyerek 2. Teklifi de reddettiler…

İşte dost dediğin böyle olur.

Sözde Ermeni soykırımını tanımayan ülkeler;

#Azerbaycan, #BirleşikKrallık, #Danimarka, #KKTC, #ÖZBEKİSTAN, #ARNAVUTLUK, #BOSNAHERSEK, #KOSOVA, #PAKİSTAN, #İSVEÇ, #İSPANYA, #NORVEÇ ‘ten sonra dost ülke #JAPONYA’da #SÖZDE#Soykırım İddiasına riayet etmeyerek tarafını göstermiş oldu…!!!

Bilmem anlatabildim mi?

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Burada Hz. Musa ve Köpek olayını anlatmak isterim.

Hz. Musa, ayağına diken batan bir köpek görür, köpeğin ayağındaki dikeni dikeni çıkarmaya çalışırken, etraftakiler :

“Ya Musa, o köpektir iyilik yaptığını bilmez, canının acısından seni ısırır” derler.

Nitekim dikeni Hz. Musa çıkarırken köpek Hz. Musa’yı ısırır. Hz. Musa köpeğin yarasını sararken, haklı çıkmanın mağrurluğuyla o çevredekiler:

“Biz sana söylemiştik” diyerek laf atarlar.

Hz. Musa onu söyleyenlere döner ve :

“O köpektir, köpekliğini yaptı ve bende insanlığımı yaptım” de.

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Dervişe sorarlar;

Zenginlik nedir ?

Derviş der ki:

Seni seven bir ailen,

Birkaç iyi arkadaşın, başını sokacak bir çatın,

Rızkını kazanacağın bir işin,

Evine götürecek ekmeğin,

Sıhhat ve sağlığın var ise

Herkesten daha zenginsin.

http://www.hakimiyet.com/japonlar-ve-ermeni-iddiasi-13784yy.htm



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