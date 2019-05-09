Eren Keskin’e Martin Ennals Ödülü verildi

Eren Keskin’e Martin Ennals Ödülü verildi

Martin Ennals 2019 Ödülü, hak savunucusu avukat Eren Keskin’e İnsan Hakları Derneği’nin Genel Merkezi’nde takdim edildi. Cenevre’de yapılan törene yurt dışı yasağı nedeniyle katılamayan ve ödülü Ankara’da alan Keskin, “Bizim coğrafyamızda, Türkiye ve Kürdistan’da verilen insan hakları mücadelesi adına bu ödülü alıyorum” dedi.

ANKARA – Uluslararası Af Örgütü’nün Genel Sekreterliği’ni yapan Martin Ennals anısına her yıl verilen insan hakları ödülüne bu yıl İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin layık görüldü.

İsviçre’nin Cenevre kentinde 13 Şubat 2019’da yapılan ödül törenine hakkında yurt dışına çıkış yasağı olması nedeniyle katılamayan Eren Keskin, ödülünü Ankara’da İHD Genel Merkezi’nde düzenlenen törende aldı.

‘TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN’DA VERİLEN İNSAN HAKLARI MÜCADELESİ ADINA BU ÖDÜLÜ ALIYORUM’

Tören öncesi Gazete Duvar’a konuşan Eren Keskin, Martin Ennals Ödülü’nün uluslararası insan hakları alanında verilen en önemli ödüllerden biri olduğunu belirtti. Ödülün son derece onur verici olduğunu ifade eden Keskin, duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Bu ödül, bir anlamda da coğrafyamızda verilen insan hakları mücadelesinin ödüllendirilmesidir. Bu mücadelede çok sayıda arkadaşımla beraberim. Bir de öncüllerimiz var. Ben insan hakları mücadelesini her zaman ölülerimize karşı borcumuz olarak niteliyorum. Çünkü bu mücadelede çok fazla insanımızı kaybettik. Geldiğimiz noktada bizim coğrafyamızda insan haklarının çok büyük baskı altında olduğu bu süreçte böyle bir ödülün verilmesi çok anlamlı. Uluslararası insan hakları örgütleri bize ödül veriyor ama bizim coğrafyamızın yönetenleri bizi cezalandırıyorlar. Böyle de garip bir çelişki var. Yurt dışına çıkışım yasak. Bu nedenle ben ödülü Cenevre’ye almaya gidemedim. Çok büyük bir incelik göstererek buraya gelerek bizim genel merkezimizde bu ödülü bana verecekler. Ben bizim coğrafyamızda, Türkiye ve Kürdistan’da verilen insan hakları mücadelesi adına bu ödülü alıyorum.”

‘BU İNSANLAR BÜYÜK BEDELLERİ GÖZE ALARAK MÜCADELE EDEN İNSANLAR’

Törene, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) Genel Başkanı Dimitris Christopoulos, Frontline Defenders Genel Direktör Yardımcısı Andrea Rocca ve Martin Ennals Ödülü Direktörü Michael Kambatta, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve insan hakları alanında çalışmalar yürüten çok sayıda kişi katıldı.

Keskin’e ödülün takdim edilmesinden önce konuşan Martin Ennals Ödülü Direktörü Michael Kambatta, “Eren hanım siz ödül verildiği sırada Cenevre’de olamadınız, o yüzden biz bu ödülü size getirmeye karar verdik. İnsan hakları alanında çalışan örgütler bir araya gelerek üç aday seçiyorlar Martin Ennals ödülü için ve onlardan birisi de ödülü kazanan oluyor. Bu onlar için çok zor bir seçim çünkü üç aday da bu ödülü sonuna kadar hak ediyor” dedi.

“Bu insanlar cesurca büyük bedelleri göze alarak mücadele eden insanlar” diyen Kambatta, “Kararı verirken bir yandan da ödülü vereceğimiz kişinin ülkesinde mümkün olduğunca basın yoluyla insanları etkileyebileceğimiz bir şekilde bunu yapmak istiyoruz. İnsanlara bu ödülü verirken kendi hikayelerini diğerlerine anlatabilsinler, uluslararası diplomatlarla bir araya gelerek savunuculuğu daha iyi yapabilsinler istiyoruz” diye konuştu.

‘BU GÜNLERDE ÇOK DAHA FAZLA RİSK ALTINDA OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ’

Eren Keskin’e ödülü takdim eden İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) Genel Başkanı Dimitris Christopoulos, ödülü takdim etmeden önce yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“Eren Keskin’in şahsında ama Türkiye’de şu anda risk altında olan bütün insan hakları savunucularını onurlandırmış oluyoruz. Bugünlerde çok daha fazla risk altında olduğunuzu biliyoruz sayın Eren Keskin ve bu nedenle ödülü size veriyoruz. Bugün burada toplanmış insanlar olarak adaletten yanayız. Hepimiz biliyoruz ki adalet olmazsa barış da olmaz. İnsan hakları için verilen mücadele insanlık onuru için verilen mücadeledir ama yalnızca bundan ibaret değildir. Uzun vadede barış ve topluluklarımızın güvenliği için verilen mücadeledir. Demokrasiler ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle yönetilen rejimler insanları düşünceleri yüzünden, bakış açıları yüzünden kovuşturmazlar. Yasa dışı eylemler gerçekleştirdikleri için kovuştururlar. Eren ve burada bulunan diğer arkadaşlarımız yetkili mercilerin, otoritelerin sizleri tehlikeli insanlar olarak sınıflandırdığını biliyoruz. Otoriter hükümetlerin tehlikeli olarak gördüğü yurttaşlara biz bu ödülü veriyoruz. Bizim gözümüzde sizler tehlikeli yurttaşlar değil onurlu yurttaşlarsınız. O nedenle sizin kavganız bizim kavgamızdır.”

‘BU ÖDÜLÜN DEMOKRASİ UĞRUNDA YAŞAMLARINI YİTİRMİŞ TÜM İNSANLARA VERİLDİĞİNİ KABUL EDİYORUM’

Konuşmasının ardından Christopoulos, Martin Ennals Ödülü’nü Eren Keskin’e takdim etti. “Ben bu ödülü bizim coğrafyamızda yani Türkiye ve Kürdistan’da yürütülen insan hakları mücadelesine verilmiş olarak kabul ediyorum” sözleriyle ödül konuşmasına başlayan Keskin konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir soykırım coğrafyasında insan hakları mücadelesi vermek kolay değil. 1915’ten bu yana Ermeni ve tüm Hıristiyan halklarımıza yönelik soykırımdan bu yana bu coğrafyada gerçekten tek tipleştirici bir sistem maalesef iktidarda. Baskıcı bir resmi ideoloji, yalan bir tarih içine hepimiz hapsedilmek isteniyoruz. İşte bizler insan hakları savunucuları olarak bu yalana karşı duran insanlarız. ‘İnanmıyoruz size’ diyoruz. Bu nedenle de suçlu ilan ediliyoruz. Ben insan hakları mücadelesini ölülerimize karşı bir borç olarak görüyorum. Bu nedenle belki tek kişi simge olarak seçiliyor ama bu ödülün insan hakları, demokrasi uğrunda mücadele etmiş, yaşamlarını yitirmiş tüm insanlara verilmiş olduğunu kabul ediyorum. Bu ödül ve uluslararası dayanışma insan hakları savunucularını koruyan en önemli şey. Bu ödülü bizim coğrafyamızda verilen insan hakları mücadelesine veren Martin Ennals Ödül Komitesi’ne çok teşekkür ediyorum. ”

‘ARTIK KİMSENİN YAŞAMINI YİTİRMESİNİ İSTEMİYORUZ’

“Biz bu günlerde insan hakları savunucuları olarak cezaevlerinde süren açlık grevleri nedeniyle çok endişeliyiz. Artık kimsenin yaşamını yitirmesini istemiyoruz ve artık Türkiye Cumhuriyeti devletini cezaevlerinde, İmralı başta olmak üzere, tecrit politikasını sona erdirmeye çağırıyoruz. Bu ödülün beni ve tüm insan hakları savunucularını koruduğuna inanıyorum.”

Uluslararası Af Örgütü’nün 1968 ile 1980 yılları arasında Genel Sekreterliği’ni yapmış olan Martin Ennals anısına 1994 yılından bu yana her yıl verilen İnsan Hakları Ödülü’nün bu yılki üç finalistinden biri Eren Keskin’di. Bu yılki ödülün birincisi Papua Yeni Gine’den Abdul Aziz Muhamat oldu. Martin Ennals ödülü tüm finalistlere takdim ediliyor.

Serkan Alan salan@gazeteduvar.com.tr

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...