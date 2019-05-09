Aksoy: Siyasette olduğu gibi dinde de bütünlük diyoruz

Başkan Aksoy, bugün Menemen’in Agios Konstantinos Rum Kilisesi’nde, İzmir Rum Ortodoks Kilisesi Ayini’ne katılım sağladı ve ardından Ortodoks Cemaati ve İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras’ı makamında konuk etti. Cemaatin Menemen’de bulunmasına sevindiğini belirten Aksoy, “ En başından beri çıktığımız bu yolda bütünleştirici olmaya ve ortak paydada buluşmaya özen gösterdik. Bu bütünlük siyasette olduğu gibi din, dil ve ırklar içinde geçerlidir. Bu buluşmamız bütünlüğün anlamıdır” dedi.

Menemen’de bulunan Mermerli mahallesindeki kilise uzun yıllardır kullanıma açık değil idi. Restorasyonun ardından kullanıma açılan kilise, Ortodokslar için önemli bir dini kazanım sağladı. Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da destekleri ile beraber başlatılan ayinler sayesinde bölgedeki Hristiyan vatandaşların yüzü güldü.

Başkan Aksoy, bugün Menemen’deki kilisede gerçekleşen, İzmir Rum Ortodoks Kilisesi Ayini’ne katılarak siyasette olduğu gibi dinde de bütünlükten yana olduklarına vurgu yaptı. Aksoy’un katılımına ve uzun zamandır yapılmayan ayinlerin Serdar Aksoy tarafından başlatılmasına teşekkür etmek ve başkanlığını kutlamak amacıyla İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras’ta başkanlık makamını ziyarete geldi. Samaras, Başkan Aksoy’a yeni döneminde başarılar diledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Sizin ile bu ilişkide olmaktan mutluyum. Gelecekte de güzel etkinlikler yapacağımıza inancım tam. Bu bölgede yaşayan fazla Hristiyan vatandaşımız yok ama senede bir kez de olsa geliyoruz ve kilisede anma töreni yapıyoruz. Sizlere de bize bu anlamda tanıdığınız imkanlar için şükranlarımı sunuyorum.”

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras’a Türk çayı ikram etti ve yeni dönemin, bölgedeki tüm dini mensuba ait vatandaşlara huzur getireceğinin teminatını verdi.

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