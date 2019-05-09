AİHM, Türkiye’deki Rum ve Süryani vakıflarının başvurusunu reddetti

Rahmi Gunduz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İstanbul’daki Boyacıköy Panayia Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi ve Okul Vakfı ile Midyat’ta bulunan Mor Gabriel Manastırı Vakfı’nın Türkiye aleyhine ayrı ayrı yaptıkları başvuruları reddetti.

AİHM, farklı tarihlerde yapılan iki başvuruda, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddesiyle, mal ve mülkiyetin hakkının korunmasıyla ilgili 1. protokolün 1. maddesini ihlal ettiği yolundaki şikayeti kabul etmedi.

Ortodoks Kilisesi ve Okul Vakfı, Aldülhamid Han Vakfı’na kayıtlı olarak gözüken bir taşınmazın kullanımının ve mülkiyet hakkının gerçekte kendisine ait olduğu şikayetiyle Türkiye’deki başvurusunun sonuçsuz kalması üzerine 2017 yılında AİHM’e başvurmuştu.

Mor Gabriel Manastırı Vakfı ise manastır duvarının içinde kalan 276 dönüm ile manastırın dışında kalan 60 dönümlük arazinin kendi adına tescili istemi ile Midyat Kadastro Mahkemesi’ne açtığı davanın reddedilmesinin ardından 2011 yılında AİHM’e gitmişti.

AİHM bugün aldığı kararla, her iki başvuruda da Türkiye’deki mahkeme kararlarına hak verdi ve şikayetlerin incelenmeye alınmasını reddetti.

Süryanilerin en büyük ibadethanesi Midyat’ta bulunan Mor Gabriel Manastırı, bölgenin en heybetli yapılarından birisi olarak biliniyor. Midyat’ta 397 yılında kurulan manastır, 5. ve 6. yüzyılda tamamlandı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan, Boyacıköy Panayia Evangelistra Rum Ortodoks Kilisesi’nin 1877 yılında inşasına başlanmış ve altı yıllık sürecin sonunda 1893 yılında ibadete açılmıştı.

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