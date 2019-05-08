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Vahram Ter-Matevosyan’ın “Türkiye, Kemalizm ve Sovyet Birliği” kitabının tanıtımı yapıldı

2019-05-08

Ermenistan Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Böl. Başkanı, Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün araştırmacısı, tarihçi Vahram Ter-Matevosyan’ın “Türkiye, Kemalizm ve Sovyet Birliği” kitabı okurlara sunuldu.
Vahram Ter-Matevosyan, Türkiye’nin Kemalist ideolojisini iki açıdan incelemiştir: Kemalist ideolojisiyle ilgili araştırmalar ve ana problemleri ile Kemalizmin tarihine ilişkin Sovyetler Birliği’nin yaklaşımları ve mevcut çalışmaları.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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