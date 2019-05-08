Türkiye’de Irkçılık: Yaşayanlar Anlatıyor

İnsan Hakları Derneği (“İHD“) -Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon’un düzenlediği konferans ve forum 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü Elite World İstanbul Hotel Taksim’de gerçekleşecek.
İlk iki oturumda Türkiye’de Müslüman Olmamak, üçüncü oturumda Irkçılık Her Yerde ve dördüncü oturumda ise Kurumsal ve Gündelik Irkçılık konuları tartışılacak.
İlk oturumda Avlaremoz yazarlarından Av. Betsi Penso, Türkiye’de Antisemitizm: Bir Küfür Çeşidi Olarak Yahudi başlıklı kısa konuşmasını gerçekleştirecek.
Programla ilgili detaylara aşağıdaki görselden ulaşılabilir.
http://www.avlaremoz.com/2019/05/08/turkiyede-irkcilik-yasayanlar-anlatiyor/
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