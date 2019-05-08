“Sözde” kelimesi kullanılmalı mıdır?

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Hüseyin MOVİT

Ben, resmî söyleme her zaman kuşkuyla bakmış ve o söylemin mümkün olduğunca uzağında bulunmayı tercih etmişimdir.

Bu, “Ermeni soykırımı”nın başına bir, “sözde” kelimesi ekleyerek “Sözde Ermeni soykırımı” denilmesi hususunda da böyle olmuştur.

“Sözde Ermeni soykırımı” diyenler, “Birileri ‘Ermeni soykırımı’ndan bahsediyorlar ama aslında böyle bir olay meydana gelmemiştir ve ‘Ermeni soykırımı’ndan dem vuranlar yalan söylemektedirler”i dillendirmek istemektedirler öyle değil mi?

Öyleyse bu dillendirmeyi yapanlar mı yoksa “sözde”siz, düpedüz “Ermeni soykırımı” ibaresini kullananlar mı haklıdırlar acaba?

Bu sorunun cevabını öğrenmek için, bazı çevreler aksi iddiada bulunsalar bile; dünyada, Birleşmiş Milletler kararıyla resmen kabul edilmiş tek soykırım konumundaki Almanlarca acımasız bir şekilde uygulanan Yahudi soykırımına bakmamız gerekmektedir.

Ne olmuştur?

Yahudi soykırımı sırasında Avrupa kıtasının göbeğinde?

Zamanın iktidarı, herhangi bir silahlı örgüt kurarak kendisine karşı direnişe geçmemiş sivilleri, gaz odalarına göndererek sistematik bir biçimde katletmiştir. Yani Birleşmiş Milletler kararıyla resmen kabul edilen tek soykırımın ayırıcı özelliği, uygulayıcıların karşısında silahlı bir direnişin bulunmamasıdır.

Oysa Birinci Dünya Harbi sırasında, Anadolu’da meydana gelen olaylarda, her iki taraf da silahlıdır. Orada silahlı taraflar çarpışmışlar ve sayısal üstünlüğe sahip olanlar savaşı kazanmışlardır, hepsi budur.

O hâlde orada “soykırım”dan söz edilemez ve “Ermeni soykırımı” ibaresinin baş tarafına “sözde” kelimesini getirenler haklıdırlar.

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KISA KISA

haber7.com https://t.co/nQoSUsndl5, 13.03.2014: “Bütün şehitlerimizi ve ahirete intihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz”. “İrtihal” ile “intihal” arasındaki farkı bilmeyen kişiler haberci olmuş! İrtihal: Ölüm İrtihal etmek. Ölmek İntihal: Aşırma

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Hıncal Uluç, Sabah, 11.04.2019: “Bitki zenginliği bakımından benim ki kadar zengin.” Aitlik eki “-ki”, kelimeye eklenir. Hıncal Uluç’un kurallara uymamak gibi bir huyu/inadı vardır! Doğru yazım: Benimki kadar zengin.

Ersoy Dede, Tatil Gündemi, TRT Radyo 1, 07.04.2019: (Sudan’da) Ordunun yerleşkesine girdi…” Askerlerin yerleşkesi olmaz kışlası olur! Yerleşke: Kampüs Kışla: Askerlerin toplu olarak barındıkları yapılar bütünü. Dede için, TRT Türkü’den bir istek: kışlalar doldu bugün

Cem Öğretir, atv, 03.04.2019/19.17: “Aklıselim bir çağrıda bulundu.” Aklıselim bir çağrıda bulunulmaz. İfadenin doğrusu: “Aklıselimle bir çağrıda bulundu.”

Erdal Şafak, Sabah, 10.04.2019: “4.5 yıl durmak yok, yola devam.”

Ülkemizde kesirler virgül ile ayrılır. Bu bir dil bilgisi kuralıdır! Hıncal Uluç’a ayrı anlat, Mevlüt Tezel’e ayrı anlat, Yüksel Aytuğ’a ayrı anlat. Bana da yazık. Kuralları öğrenin artık!

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Ersoy Dede, dersine çalışmadan mikrofona çıkıyor ve Fransızca “Cote d’azur” tamlamasını “Kat dozur” şeklinde seslendiriyor. Türkçesi (Fransız Rivierası) varken! (Tatil Gündemi, TRT Radyo 1) Not: Tamlama “Kot dezur” şeklinde seslendirilir!

İbrahim Tenekeci, Yeni Şafak, 13.04.2019: “Mütedeyyin camiada ortak kabul görmüş elli isim varsa, kırk tanesi dergimizde.” Tenekeci de insanlardan taneyle bahsediyor. İnsan nesne değildir. Onlardan taneyle bahsedilmez. Hakkı Devrim’i okuyunuz:

Bülent Orakoğlu, Yeni Şafak, 15.04.2019: “Sevakin anlaşması Sisi’nin devrilmesini de kapsıyor mu?” Doğru yazım “Sevakin anlaşması” değil, “Sevakin Antlaşması”dır.

Hıncal Uluç kadar yazılarında tutarsızlık yapan başka bir köşe yazarı yok! “- hemşehri 28.12.2004 – Hemşehri,22.09.2011 – hemşeri yap” 03.10.2010 – hemşeri, 31.05.2018 – hemşeri, 18.06.2008″ Zamanında bize çok kızar, dil jandarmaları diyerek okurlarına şikâyet ederdi!

Fadime Özkan, Star, 10.04.2019: “Buna rağmen steril görüntüsünü bozarak terlemeye başlayan İmamoğlu hukuka neden tabii olmuyor?” Fadime Özkan, yıllarca tabii yerine tabi yazmıştı, uyardık, öğrendi. Şimdi de tabi yerine tabii yazmış!

Yüksel Aytuğ, Sabah, 07.04.2019: “Kerem’in duygu yoğunluğunu seyirciye aktarabilme becerisi ise bana göre ‘genetik’ şairliğinden kaynaklanıyor.” Cümlede kullanılması gereken kelime gensel! Genetik: Kalıtım bilimi Gensel: Genlerden gelen.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/sozde-kelimesi-kullanilmali-midir-huseyin-movit-233398h.htm

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