Slovakya “Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık” Anlaşmasını onayladı

Slovakya ve Çek Cumhuriyetinde Ermenistan eski büyükelçisi, şimdi ise Ukrayna’da Ermenistan büyükelçisi Tigran Seyranyan Twitter hesabı üzerinden Slovakya tarafından Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmilş Ortaklık Anlaşmasının onaylandığını bildirdi.

Ermenistan ile Avrupa Birliğinin ilişkileri açısından önemli bu anlaşma 24 Kasım 2017’de Brüksel’de imzalanmıştı. Şimdiye kadar anlaşmayı, Ermenistan, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Birleşik Krallık, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Romanya, Almanya, Finlandiya, İsveç ve Macaristan onaylamıştı. İşte Slovakya da bu listeye dahil oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/08/Slovakya-Ermenistan-AB/154418

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