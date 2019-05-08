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Slovakya “Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık” Anlaşmasını onayladı

2019-05-08

Slovakya ve Çek Cumhuriyetinde Ermenistan eski büyükelçisi, şimdi ise Ukrayna’da Ermenistan büyükelçisi Tigran Seyranyan Twitter hesabı üzerinden Slovakya tarafından Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmilş Ortaklık Anlaşmasının onaylandığını bildirdi.

Ermenistan ile Avrupa Birliğinin ilişkileri açısından önemli bu anlaşma  24 Kasım 2017’de Brüksel’de imzalanmıştı. Şimdiye kadar anlaşmayı, Ermenistan, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Birleşik Krallık, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Romanya, Almanya, Finlandiya, İsveç ve Macaristan onaylamıştı. İşte Slovakya da bu listeye dahil oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/08/Slovakya-Ermenistan-AB/154418

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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