Putin Ermenistan’a gelecek

8 Mayıs’ta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan gazetecilere verdiği demeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1 Ekim’de Ermenistan’a geleceğini açıkladı.

Nikol Paşinyan “Sadece Rusya Devlet Başkanı değil, Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri başkanları da AEB Yüksek Konseyi’nin oturumunda bir araya gelecek. Ortaklarımızı Ermenistan’da, Yerevan’da görmemiz çok önemli ve çok hoş bir fırsattır.”diye konuştu.

Başbakan, etkinliğin çerçevesinde çalışma diyaloglarının da düzenleneceğini belirtti.

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