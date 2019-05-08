Paşinyan: “Azerbaycan 25 yıldır savaşa hazırlanıyor: Bir yarı-savaş durumundayız”

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, göreve başlamasının birinci yıldönümü vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginlikler konusuna değinen Paşinyan, Azerbaycan’ın 25 yıldan beri savaşa hazırlandığını hatırlatarak, şuanda da ülkenin aslında bir yarı-savaş durumunda olduğuna dikkat çekti.

Ermenistan Başbakanı, “Son dönemde bazı günlerde gerginlik yaşansa da genel olarak sağlanan istikrar ve sakinlik devam ediyor. Aliyev ile aramızda iletişim kurulduğunu biliyorsunuz ve ben bu dönemde neler oldğunu anlamaya çalışıyorum. Biz enformason ve endişelerimizi paylaşıyoruz. Tabi ki suçlamalar da var. Ben neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Umarım durumu istikrarlaştırmayı başarabileceğiz” şeklinde konuştu.

Ateşkes rejiminin korunması ve pekiştirilmesi konusunda anlaşılığını kaydeden Başbakan, “Şimdi birinin durumun istikrarsızlaştırılması için bir emir verip vermediğini anlamamız gerek.” dedi. Azerbaycan tarafının da benzeri suçlamalar dile getirdiğini bildiren Paşinyan, durumun AGİT Minsk Grubunun araçlığıyla açığa vurulacağını ifade etti.

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