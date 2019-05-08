Londra’da Komidas’ın 150. Doğum Yıldönümü ile Ermeni Soykırımı’nın 104. Yıldönümü anıldı

Ünlü Ermeni besteci Komidas’ın 150. Doğum Yıldönümü ile Ermeni Soykırımı’nın 104. Yıldönümü vesilesiyle Londra’nın Kensington bölgesindeki bir kilisede anma etkinliği düzenlendi.

Ermenihaber ajansına dayandırdığı habere göre, etkinlik, “Tekeyan Centre” Vakfı’nın inisiyatifi ile Birleşik Krallık’ta Ermenistan Büyükelçiliği’nin ve Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Diakosluğu’nun desteğiyle gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık’ta Ermenistan Cumhuriyeti’nin Büyükelçisi Arman Kirakosyan, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyesi, Barones Carolina Cox, “Tekeyan Vakfı” Başkanı Vardan Uzunyan, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Diakosluğu’nun ruhani önderi, piskopos Hovakim Manukyan konuşma yaptı.

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