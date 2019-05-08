İspanya Dışişlerinin Devlet Sekreteri, Ermenistan’la vize rejiminin liberalizasyonuna ilişkin diyalogun başlamasına yanlı olduğunu ifade etti

Ermenistan Parlamentosu Dış İlişkiler komisyonu Başkanı Ruben Rubinyan, Başkan yardımcısı Hovhannes İgityan, üyelerden Arman Babacanyan ve Ermenistan Parlamentosu Ermenistan-İspanya dostluk grubu Başkanı Sos Avetisyan İspanya Dışişleri Bakanlığı Devlet sekreteri Fernando Valenzuela önderliğindeki heyet ile görüştüler.

Ermenihaber ajansına göre, Ermenistan-İspanya dostluk ilişkileri ve Parlamentolar arası işbirliği hakkında fikir alışverişinde bulunan taraflar uluslararası örgütlerinde ortak çalışmalarına da değindi.

Avrupa Birliğine üye olan ülkeler tarafından Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşmasının onaylanma konusuna gelince Valenzuela yakın zamanlarda İspanya tarafından da onaylanacağını bildirdi.

Dağlık Karabağ meselesi hakkında Ermenistan’ın tutumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Parlamento komisyonu Karabağ’ın taraf olarak müzakerelere katılması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan Parlamentosu Dış ilişkiler komisyonu Başkanı Ruben Rubinyan Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması sürecini önemsediklerini belirterek İspanya’nın şimdiye kadar resmi olarak Ermeni Soykırımını tanımadığını hatırlattı.

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