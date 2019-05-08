İslama hakaret gerekçesiyle yargılanıp serbest bırakılan Asya Bibi, Pakistan’dan ayrıldı

Asya Bibi’nin avukatı Saif Ul Malook, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, müvekkilinin Pakistan’dan ayrıldığını ve Kanada’ya gideceğini söyledi. Pakistan’da yayın yapan Geo ve ARY kanalları da, ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberlerinde Bibi’nin ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Haber ajansları Bibi’nin Kanada’ya gittiğini belirtti.

Bibi’nin Kanada’ya iltica başvurusu yapacağı konuşuluyordu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da, “Pakistan hükümeti ile görüşme halindeyiz, Kanada konuksever bir ülkedir” diyerek genç kadının Kanada tarafından kabul edileceğinin sinyallerini vermişti.

TARTIŞMA BİR KOVA SU İÇİN YAŞANDI

Asia Bibi’nin sekiz yılını hapiste geçirmesine nede olan süreç, bir kova su üzerinden yaşanan bir tartışmayla başlamıştı.

İddianamede yer alan bilgilere göre Haziran 2009’da Asia Bibi ile birlikte meyve toplayan komşuları arasında bir kova su yüzünden kavga çıktı. Komşuları, kovadan su içen kadının Hristiyan olduğu için suyu “mundar ettiğini” öne sürdü.

Tartışmanın daha sonra büyüdüğü ve Bibi’nin Muhammed Peygamber’e hakaret ettiği iddia edildi. Genç kadın daha sonra gözaltına alındı.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, bu yılın başında İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle önce idama mahkûm edilen daha sonra ise yargılanıp serbest bırakılan Asya Bibi’nin ülkeden ayrılması konusunda özgür olduğu yönünde karar verdi.

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