Cumhurbaşkanlığı Arşiv Başkanı #herşeyçokgüzelolacak Diyen Sanatçıları “Kaydetti”

Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla sosyal medyadan #herşeygüzelçokolacak etiketiyle paylaşım yapan sanatçıların listesini “kaydettiğini” duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Ekrem İmamoğlu’na sosyal medyadan destek veren sanatçıların listesini “kayıt” başlığı altında Twitter hesabından paylaştı.

Safi daha sonra gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya aldı.

Ekrem İmamoğlu’nun, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından yaptığı konuşmada “Artık herkes konuşacak, iş insanları konuşacak, sanatçılar konuşacak” çağrısına sanatçılar, sosyal medyada #herşeyçokgüzelolacak etiketiyle yaptıkları paylaşımlarla destek verdi.

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Bu paylaşımların ardından Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammed Safi, İmamoğlu’na destek olan sanatçıların isimlerini sosyal medya hesabından “kayıt” notuyla paylaştı.

Safi daha sonra gelen tepkiler üzerine twitter hesabını korumaya aldı.

Daha önce de tepkilere neden olmuştu

Muhammed Safi daha önce attığı tweet’lerle pek çok kez gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atmış olduğu “Savunma alanında, her şeyimizi kendimiz yapmadan bize huzurlu bir uyku yok” tweet’ini alıntılayan Safi “Her eve bir otomatik tüfek ve 1000 mermi projesi şart” ifadelerini kullanmıştı. Safi, gelen tepkiler üzerine attığı tweet’i silmişti.

Safi evlilik öncesi soyadlarını kullanan kadınlara “gavur besleyicisi“ demiş ve “Bu kadınlar FETÖ ve PKK’dan daha tehlikeli” ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne katılanlara da hakaret eden Safi, “Ahirete inanmayanların cezasının bu dünyada kesilmesi” gerektiğini de yazmıştı. (BA/EKN)

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