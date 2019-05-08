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ABD Kongre üyelerinden Trump’a Ermeni Soykırımı’nı tanıma çağrısı

2019-05-08

ABD Kongre üyeleri, Başkan Donald Trump’a bir mektup göndererek Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını istedi.
Amerika Ermeni Davası Komisyonu (ANCA) haberine göre, tasarı ABD Kongre Üyesi Jackie Spier tarafından inisyatif edildi. Tasarı, Kongre üyeleri Gus Bilirakis, Frank Pallone, Peter King ve Adam Schiff de dahil olmak üzere 28 Kongre Üyesi tarafından desteklendi.
Amerika Ermeni Davası Genel Müdürü Bryan Ardouny, Jack Spier ve Kongre üyelerine verdikleri destek için teşekkür etti.
Mektupta ABD Ermeni Soykırımı’nı tanıyarak, Soykırım sırasında katledilen insanları hak edeceğini ve hayatta kalanları önünde saygı göstereceğini belirtiliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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