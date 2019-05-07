Londra’da Gomidas’ın 150. doğum yıldönümü ile Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümü anıldı

Ünlü Ermeni besteci Gomidas’ın 150. doğum yıldönümü ile Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümü vesilesiyle Londra’nın Kensington bölgesindeki bir kilisede anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik, “Tekeyan Centre” Vakfı’nın inisiyatifi ile Birleşik Krallık’ta Ermenistan Büyükelçiliği’nin ve Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Diakosluğu’nun desteğiyle gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık’ta Ermenistan Cumhuriyeti’nin Büyükelçisi Arman Kirakosyan, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyesi, Barones Carolina Cox, “Tekeyan Vakfı” Başkanı Vardan Uzunyan, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Diakosluğu’nun ruhani önderi, piskopos Hovakim Manukyan konuşma yaptı.

Gomidas Vartabed’in iş hayatıı ile yaşam öyküsünden söz eden büyükelçi Kirakosyan, Vartabed’in kaderinin, aynen Ermeni Soykırımı döneminde Ermeni halkının trajedisini sembolize ettiğini dile getirdi. Ermeni klasik müziğinin kurucusu oaln Gomidas’ın eserlerinin, bütün sonraki nesiller ve hatta yabancı müzisyenler tarafından kullanıldığını hatırlatan Kirakosyan, Gomidas’ın 150. doğum yıldönümünün, “2018-2019 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri” listesine dahil edilmesinin bir tesadüf olmadığını vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/08/Londra-Gomidas-Ermeni-Soykırımı/154409

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