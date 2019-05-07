Keseb’te Eskyuran köyü bombalandı, iki Ermeni yaralı

Suriye’nin Türkye ile sınıra yakın bulunan Keseb’in Eskyuran köyüne 6 Mayıs akşamm saatlerinde 3 adet füze düştüğü öğrenildi. Bilgilere göre füzeler teröristler tarafından atıldı.

Bu olay sonucunda 2 Keseb Ermenisi de yaralandı ve Latakya hastanesine kaldırıldı. Onların sağlık durumu iyi ve hayati tehlike gözlenmiyor.

Keseb çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı Lazkiye’nin 59 kilometre kuzeyinde Türkiye sınırında bir kasabadır. 2004’te nüfusu 1,754 olarak sayılmıştır. Çevresindeki köylerle beraber toplam nüfusu 2,500 civarındadır.

Savaştan önce, kuru iklimi ve çevresini saran yeşil dağlar ve derin vadileriyle, Halep ve Lazkiye’den gelenler için tatil yeri konumundaydı.

Suriye İç Savaşı sırasında Mart 2014’te kasaba muhalifleri eline geçmiştir. Ermeni mülkleri yağmalanmıştır. Ermenilerin çoğu Lazkiye’ye kaçmışlardır.Haziran 2014’te bölge Suriye Ordusu tarafından yeniden kurtulduğunda, Ermenilerin çoğu güvenlik sebeplerinden dolayı kasabaya geri dönmemiştir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/07/Keseb’te-Eskyuran-köyü-Suriye-Ermeni/154318

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...