İsveç’te Soykırım konulu bir konferans düzenlendi

‘Evrensel’ gazetesinde yer alan habere göre, İsveç’te “Asuri Kadın Federasyonu” tarafından düzenen konferansta, Türkiye’ye “Ermeni, Asuri-Süryani ve Rumlara yapılan soykırımı” tanıma çağrısı yapıldı. Başkenti Stockholm’de yapılan “1915 Soykırımı” konulu konferansta, Prof. David Gaunt, Sol Parti eski Milletvekili ve Örebro Belediye Meclis Üyesi Murad Artin, Gazeteci-Yazar Ragıp Zarakolu, Yazar Anne Malle, Doçent Svante Lundgren, soykırım kurbanlarının yakınlarından Berolin Deniz, Günlük yayımlanan Svenska Dagbladet Gazetesi Kültür Şefi Yardımcısı Anders Q Björkman ve Asuri Demokratik Örgütü Temsilcisi Sait Yıldız dahil Asuri-Süryani örgütleri temsilcileri ve bilim insanları konuşmalar yaptı. Tarih Profesörü David Gaunt, 1915’te kurtulabilem kadınların tanıklık ettiği bazı olayları katılımcıların dikkatine sundu. Soykırımı belgeleyen pek çok kitabın İsveçceye çevrildiğini bildiren Gaunt, tarihçilerin büyük bir çoğunluğunun 1915’te Ermeni, Asuri-Süryani ve Rumlara soykırım yapıldığı konusunda görüş birliği içinde olduklarını ifade etti. Eski Milletvekili Murad Artin, Türkiye’nin Almanya’nın yaptığı gibi tarihiyle yüzleşerek çok şey kazanabileceğini söyleyerek, “İnsanlara okullarda soykırımın asla olmadığı öğretiliyor. Son zamanlarda ise Ermeni, Asuri-Süryani ve Hıristiyanların Türklere soykırım yaptığı iddiaları ortaya atılıyor” diye konuştu. Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşmekten kaçınmasının üzücü olduğunu dile getiren Artin, “Eğer bir ülke kendi tarihiyle hesaplaşmazsa asla ileriye doğru gidemez” dedi.

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