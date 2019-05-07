8 Ülkeden 28 Genç Kayseri’de Buluştu

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı’nın destekleriyle ve sekiz farklı ülke ve kültürden toplam 28 genç ve gençlik çalışanının katılımıyla “Girişimcilik becerilerini geliştirerek genç işsizliğin önündeki engelleri azaltmak” konulu Erasmus+ projesi Kayseri’de gerçekleştirildi.

Sekiz farklı ülkeden gençlerin ve gençlik çalışanların projeye katıldığını bildiren Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği Başkanı Mustafa Yıldız; “Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı’nın destekleriyle Kayserimizde derneğimiz ev sahipliğinde güzel bir proje gerçekleştirdik. Portekiz, Belarus, İtalya, Ermenistan, Yunanistan, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye’den 28 genç ve gençlik çalışanını ağırladık. Projemiz ile her aşamada gençlerin aktif katılımını sağlayarak özellikle gençlik alanında çalışan liderlerin, gençlik çalışanlarının, girişimcilik becerilerini geliştirerek genç işsizliğin önündeki engelleri azaltmayı amaçladık. Gençlik liderleri burada uygulanan yaygın eğitim tekniklerinden elde ettikleri becerileri kendi yerellerinde ve kendi organizasyonlarında uygulama fırsatı bulacaklardır. Proje sürecinde Avrupa’nın farklı bölgelerinden gelen katılımcılarımız yerel halk ile de iletişim içerisinde faaliyetler gerçekleştirdiler ve toplumlar arasında dayanışma ve hoşgörü duygusunu güçlendirdiler” dedi.

Farklı ülkeden projeye katılan gençler ve gençlik çalışanlarının, bir kültür çeşitliliği oluşturarak, farklı kültürleri daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden Başkan Yıldız; “Özellikle küresel anlamda yaşanan ekonomik krizler, sosyalleşmeyi engellediği gibi gençlerin hayata aktif katılımlarını kısıtlamaktadır. Projemize sosyo-kültürel ekonomik ve coğrafik nedenlerden dolayı imkanları kısıtlı olan gençleri dahil ederek gençlere Erasmus+ programları ile gençlik hareketliliğine katkı sağlandığını” söyledi.

Katılımcıların hemen hemen tamamına yakını farklı kültürler hakkında bilgilerden yoksun olarak birbirlerini gördüklerini söyleyen Yıldız şöyle devam etti “Özellikle Türk katılımcılar farklı kültürleri öğrenme ve onlarla bir arada yaşayarak öğrenme olgusunu geliştirdiler. Katılımcılar yeni arkadaşlıklar dostluklar elde ettiler. Ayrıca, gençler beraber karar alma ve uygulama ve bu yönde yeteneklerini geliştirme fırsatı buldular. Çalışma metodu olarak yaygın eğitim ve dış mekan aktiviteleri uyguladık ayrıca geziler aracılığı ile misafir katılımcılarımıza ilimizin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk”.

Heyet proje kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi de ziyaret etti.

Dokuz gün süren proje eğitimi Kayseri ve Kapadokya turu ile son buldu.

https://www.kayseriolay.com/ulkeden-genc-kayseri-de-bulustu-h48327.htm

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