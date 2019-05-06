Romanya milletvekilleri, Ermeni Soykırımı Yıldönümü vesiylesiyle siyasi bir açıklama yaptılar

Ermeni Soykırımı’nın 104. Yıldönümü vesilesiyle, Romanya Parlamentosu’nun Ermeni milletvekilleri, Ermeni-Romen Parlamento Dostluk Grubu Başkanı, Romanya Ermeni Birliği Başkanı Varujan Voskanyan, Ulusal Azınlıklar Başkanı Varuzhan Pambukchian ve iktidardaki PSD partisini temsil eden Edward Luccian Simon siyasi bir açıklama yaptılar.

Milletvekillerinin açıklamasında şunlar ifade edilmekte:

“104 yıl önce, 24 Nisan’da, Ermeni halkı Golgota’ya tırmanmaya başladı. Orada onu bir millet olarak imha edilmesi bekleniyordu. 104 yıl önce 24 Nisan’da, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermeni nüfuslu bölgelerinde, o zamanın yönetimi, tarih boyunca sürekli yaşadıkları yerleşimlerden bir bütün milleti ilk kez yok etme girişimi yaptı. Daha sonra böyle bir siyasi eylem, uluslararası hukuk sisteminde Soykırım olarak tanımlanacaktır.

Tarih boyunca iktidar başında bulunanların aldığı patolojik kararların örnekleri vardır. Birçok durumda, böyle bir kararın sorumluluğu haksız olarak bu iktidarın varisleri üzerine düşer.

Bu yüzden geçmişin hatalarını tanımak ve geçmişin dehşetlerini dile getirerek bunların tekrarlanmasından kaçınmayı günün siyasetçilerinin asgari görevidir. Bu, hem devletin siyasetçilerinin, hem de uluslararası toplmun görevi olmaktadır, çünkü Soykırım yalnızca devletin iç trajedisi değil, aynı zamanda tüm insanlığın trajedisidir”.

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