Kızıl Kilise’ye turist akını

RIDVAN UYSAL

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki Surp Yerortutyun Ermeni Kilisesi 1650’de inşa edildi. Tamamı taş işçiliği olan ve yapımında pek çok Türk’ün de çalıştığı Surp Yerortutyun, 1876’da yangın sonucu zarar görünce, 1881’de Patrik Nerses Varjabedyan döneminde mimar Mintes Panoyat tarafından yeniden inşa edildi. Kızıl kesme taştan yapıldığı için, Kızıl Kilise de denilen Surp Yerortutyun, bin 400 metrekarelik alanıyla Anadolu’nun 3’üncü büyük kilisesi özelliğini de taşıyor. 369 yıldır ayakta duran kilise, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2019/05/06/kizil-kiliseye-turist-akini

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