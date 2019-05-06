Girit Ermeni Kilisesi 350 yaşında

Girit Ermeni Kilisesi’nin 350. kuruluş yıldönümü kutlandı.

Girit’in Heraklion kentindeki Surp Hovhannu Garabed Kilisesi’ndeki anma törenlerine Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu II Karekin’in yanısıra Türkiye Ermeni Patrikliği’nden Başepiskopos Ateşyan ve çok sayıda sivil de katıldı. Türkiye’den giden yaklaşık 30 kişilik grup arasında Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Kumkapı Kilisesi Vakfı Başkanı Hrant Moskofyan, hayırsever Kevork Santalu gibi isimler de yer aldı. Törenlerde Kilisenin Yönetim Kurulu Başkanı Andonis Benardis ve üye Santi Avedisyan da hazır bulundular.

Katolikos II. Karekin 5 Mayıs Pazar günü bir ayin gerçekleştirdi. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, yerel yetkilililer ile İstanbul, Yunanistan ve Rusya’dan gelen Ermeni cemaatleri katıldı.

II. Karekin yaptığı konuşmada kilisenin 350. kuruluş yıldönümünün büyük bir olay olduğunu belirterek Girit Ermeni toplumunun yoluna kararlılıkla ve inançla devam etmesi temennisini dile getirdi.

Katolikos sıcak evsahipliği için Girit Arkebiskoposluğu’na ve Yunanistan yetkililerine de teşekkür etti.

Girit’teki Ermeni toplumunun varlığı Bizans İmparatorluğu dönemine kadar uzanıyor.

Girit’teki Surp Hovhannu Garabed kilisesi Avrupa’daki en eski Ermeni kiliselerinden biri. Kilise’nin avlusunda 17. yüzyıl’da Girit’e göç eden Ermeni ailelerine ait 30’a yakın mermerden mezar taşı bulunuyor. Şehrin surları dışında yaklaşık 4000 m2 alana sahip olan, Girit Ermenileri mezarlığı da bulunmakta.

Girit Ermeni toplumu Türkiye Ermeni Patrikliği ruhani yetki sınırları dahilinde bulunuyor.

(Altta: İstanbul’dan Girit’e giden grup, Katolikos II. Karekin ile birlikte)

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22410/girit-ermeni-kilisesi-350-yasinda

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