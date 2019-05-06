Ermeni kökenli Teğmen, Avrupa ve Afrika’daki ABD Hava kuvvetlerini yönetecek

Air Force Times’ın bilgilendirdiği gibi, Ermeni kökenli Teğmen Jefry Harigian, Avrupa ve Afrika’daki ABD Hava kuvvetlerini yönetecek.

Başkomutan görevine atanmış olan Harigian’ın resmi yemin töreni Almanya’daki Ramstein Havacılık Üssü’nde gerçekleşti.

Bu atamadan önce, Ermeni Generalı Avrupa ve Afrika’daki ABD Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığını yapıyordu, daha önce ise Orta Doğu’daki ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulundu, Taliban’a ve İslam Devleti’ne yönelik hava saldırılarına önderlik etti.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...