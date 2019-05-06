Erivan Radyosu’nda 60 yıldır Kürt diline hizmet ediyorlar

K24 – ERİVAN

Ermenistanlı yazar Keremê Seyad ve ailesi, 60 yıldır Erivan Radyosu’nda yaptıkları yayınlarla Kürt dili ve kültürüne hizmet ediyor.

Ermenistan hükümetinin mali kriz nedeniyle Kürtçe radyo yayınını durdurmayı düşündüğü dönemde, Keremê Seyad, çocuklarıyla birlikte 12 km’yi aşkın yolu yürüyerek radyoya geldiğini söylüyor.

K24’e konuşan Seyad, “Radyoya yürüyerek geldiğimde şöyle diyordum; Bizim Peşmergeler nasıl yürüyerek eve, çöle, savaşa gidiyorlarsa ben de evden radyoya yürüyerek gideceğim” ifadelerini kullandı.

Seyad, “Ben Kürtlerin birliğini ve özgürlüğünü istiyorum. Dünya’nın dört bir yanındaki Kürtler özgür olsun” dedi.

Keremê Seyad’ın yaşının ilerlemesi ve sağlık sorunlarının çoğalmasından ötürü radyo yayınlarını 2014 yılından beri oğlu Tital sürdürüyor.

Titalê Seyad ise K24’e yaptığı açıklamada, “Yarım saatlik yayın yapıyoruz. 2014 yılına kadar babamla birlikte çalışıyorduk. 2014 yılında sağlık durumu kötüleşti. O zamandan beri evde, çalışmıyor” diye konuştu.

1938 yılında Ermenistan’ın Talin nahiyesinin Hakko köyünde doğan Keremê Seyad, 1960 yılında Erivan Radyosu’nda spikerliğe başladı.

Ülkenin ekonomik kriz döneminde radyodan 12 kişi işten çıkarıldığında ise, Keremê Seyad, Kürtçe radyo yayınlarının durmaması için 12 km’lik yolu yürüyerek çalışmalarını sürdürdü.

http://www.kurdistan24.net/tr/news/04a300ec-59e5-42d1-ba89-27addf6908f6?fbclid=IwAR0VycdXll8BMIkB2bBiA9PhhJgDrpNAVSq-z2oNx1zWWVyjoSFu6N-uceI

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