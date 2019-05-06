ASALA’nın da fikir babası olarak bilinen Gurgen Yanikyan’ın naaşı Yerablur Panteonunda defnedildi

Ermenistan başkenti Yerevan’da bulunan ve Karabağ savaşı şehitlerinin defnedildiği ‘Yerablur’ askeri mezarlığının Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu (ASALA) üyelerinin bulunduğu bölümde Ermeni Soykırımının uluslararası tanınması için 20’inci yüzyılın ikinci yarısında başlatılan mücadelenin fikir babalası ve öncüsü olan Gurgen Yanikyan’ın naaşı toprağa verildi.

5 Mayıs tarihinde gerçekleşen törene askerler, ‘Sasun delileri’ partisinin öderlerinden Jirayr Sefilyan ve arkadaşları katıldı.

Gurgen Yanikyan Ermeni Soykırımının dünya gündemine taşınması ve tanınması için mücadele ederek 77 yaşındayken 1973 yılında Kalifornya’nın Los Angeles şehrinde Türkiye Büyükelçisiyle onun yardımcısını öldürmüştü.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Yanikyan 1981 yılında cezaevindeki hastanesine kaldırıldı ve uzun süren hastalıktan sonra 27 Mart 1984 tarihinde vefat etti.

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