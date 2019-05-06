Alman meclisinde Dersim anması

Alman meclisinde Dersim anması

Almanya Federal Parlamentosu ve NRW-Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlementosu’nda Dersim katliamının 82. yılı anma törenleri yapıldı. Sol Parti Federal Milletvekili Chiristina Bucholz, Sol Parti Berlin Eyalet Milletvekili Hakan Taş ve SPD Milletvekili Serdar Yüksel de anmalara katıldı.

DUVAR – Almanya Federal Parlamentosu ve NRW-Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlementosu’nda Dersim katliamının 82. yılı anma törenleri yapıldı. Berlin Federal Parlamentosu’ndaki İbadet Odası’nda, FDG-Avrupa Dersim Federasyonu, AABF-Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ve üye dernekler tarafından “Hakikat Yüzleşme Ve Adalet İçin” adıyla düzenlenen anma törenine, Sol Parti Federal Milletvekili Chiristina Bucholz, Sol Parti Berlin Eyalet Milletvekili Hakan Taş ile düzenleyici kurumların ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.

‘KABUL EDİLMESİ ACILARI AZALTIR’

Anma töreninde başta milletvekili Bucholz olmak üzere yapılan konuşmalarda, Dersim’de olanların soykırım olduğu ifade edildi ve bunun kabul edilmesinin acıları azaltacağı belirtildi. FDG 2. Başkanı Kemal Karabulut ise, “İntikam istemediklerini, inkardan vazgeçilmesini ve kaybedilenlerin anısına bir yüzleşme talep ettiklerini” söyledi. Pir Turabi Karabulut ile Protestan Kilisesi Başrahibesi Dörthe Gülzow dualar okurken, Bülent Emir ve arkadaşları tarafından ise ağıtlar seslendirildi.

MİLLETVEKİLİ SERDAR YÜKSEL DESTEK VERDİ

Düsseldorfdaki NRW-Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Parlamentosu’nda ise, Bochum Dersim Derneği ve Almanya Alevi Gençlik Birliği tarafından, Sosyal Demokrat Parti-SPD’nin Eyalet Parlamentosu Grup Başkanı Thomas Kutschatsky ve SPD Milletvekili Serdar Yüksel’in himayesinde başka bir anma töreni düzenlendi.

Eyalet parlamentosu’ndaki anma töreninde Daimi Cengiz Dersim deyişleri okurken, Dersim 38’in çocuk tanığı ve sürgünlerinden Hüseyin Kaya yaptığı duygulu konuşmada, Türk yetkililerden, “kendi gibi son tanıklar da ölmeden adım atılmasını talep etti.”

Dersim sivil toplum kuruluşları, 4 Mayıs’ı Dersim Tertelesi’ni Anma günü olarak kabul ediyor. (Alirıza GÜLER/ BERLİN-DÜSSELDORF)

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