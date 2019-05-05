İsveç’te düzenlenen konferansta Türkiye’ye ‘Soykırımı tanı’ çağrısı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’te Asuri Kadın Federasyonu’nun düzenlediği konferansta Türkiye’den “Ermeni, Asuri-Süryani ve Rumlara yapılan soykırımı” tanımasını istendi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen ve “1915 Soykırımı”nı konu alan konferansta konuşan Asuri-Süryani örgütleri temsilcileri ve bilim insanları, Türkiye’den Ermeni, Asuri-Süryani ve Rumlara yapılan soykırımını kabul etmesini istedi.

Asuri Kadın Federasyonunun düzenlediği konferansa Prof. David Gaunt, Sol Parti eski Milletvekili ve Örebro Belediye Meclis Üyesi Murad Artin, Gazeteci-Yazar Ragıp Zarakolu, Yazar Anne Malle, Doçent Svante Lundgren, soykırım kurbanlarının yakınlarından Berolin Deniz, Günlük yayımlanan Svenska Dagbladet Gazetesi Kültür Şefi Yardımcısı Anders Q Björkman ve Asuri Demokratik Örgütü Temsilcisi Sait Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

“TARİHÇİLERİN ÇOĞU FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDE”

Tarih Profesörü David Gaunt, 1915’te kurtulmayı başaran kadınların tanıklık ettiği bazı olayları katılımcılarla paylaştıktan sonra soykırımının olduğunu belgeleyen pek çok kitabın İsveçceye çevrildiğini ve tarihçilerin büyük bir çoğunluğunun 1915’te Ermeni, Asuri-Süryani ve Rumlara soykırım yapıldığı konusunda görüş birliği içinde olduklarını söyledi.

Soykırım sırasında kadınların yaşadıklarının erkeklerin davranışlarını anlayabilmek için oldukça önemli olduğunu söyleyen Gaunt, “Erkeklerin tamamına yakını öldürülürken kadınlar tehcir edildi. Aylarca süren yolculukları sırasında saldırı ve tecavüze uğradılar” dedi.

“TÜRKİYE TARİHİYLE YÜZLEŞEREK ÇOK ŞEY KAZANABİLİR”

Eski Milletvekili Murad Artin, Türkiye’nin Almanya’nın yaptığı gibi tarihiyle yüzleşerek çok şey kazanabileceğini söyledi.

Artin, “İnsanlara okullarda soykırımın asla olmadığı öğretiliyor. Son zamanlarda ise Ermeni, Asuri-Süryani ve Hıristiyanların Türklere soykırım yaptığı iddiaları ortaya atılıyor” dedi.

Türkiye’nin geçmişiyle yüzleşmekten kaçınmasının üzücü olduğunu söyleyen Artin, konuşmasının devamında “Eğer bir ülke kendi tarihiyle hesaplaşmazsa asla ileriye doğru gidemez” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“ORTAK ACI ÇEKENLERİN ORTAK TESELLİYE İHTİYACI VAR”

Yakınlarını soykırımda kaybeden Berolin Deniz, salonda bulunan Asuri-Süryanilerin büyük birçoğunluğunun yakınlarını yitirdikleri için ortak bir acı çektiklerini ve ortak bir teselliye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Berolin Deniz’in Seyfo (Süryanilerin soykırıma verdikleri isim) konusunda araştırmalar yapan ağabeyi Sosyoloji Doktoru Fuat Deniz bundan 11 yıl önce Örebro Üniversite’sinin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

“KIZ KARDEŞİMİN MEZARINI GÖSTERMEDİLER”

Kadınların yaşadıklarını araştırmak amacıyla soykırım kurbanı kadınlar ve yakınlarıyla yaptığı söyleşileri kitaplaştıran Yazar Anna Malle, araştırmaların travmatik olayları yaşayan insanların yeni bir dil öğrenme ve topluma entegre olmalarının güç olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Soykırım sırasında erkek ve kadınların öldürüldüğünü ve genç kadınlara tecavüz edildiğini belirten Malle, “Pek çok kişi sürgün edilirken yollarda açlıktan yolda öldü” şeklinde konuştu.

Kadınların tanıklıklarına başvurarak soykırımının gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçladığını söyleyen Malle, “Soykırım Türkiye ve diğer ülkeler tarafından kabul edildiğinde yaralar iyileşmeye başlayacaktır. Soykırım kurbanlarından özür dilenmeli. Bu çok önemli. Eğer bu yapılırsa uzlaşma sağlanır ve pek çok kişi yapılanları affeder” dedi.

Soykırım konusunda yaptığı araştırmalarla bilinen Asuri-Süryani Yazar Besim Aydın, Evrensel’e yaptığı açıklamada “Eninde sonunda Türkiye soykırımını kabul etmek zorunda kalacak” dedi. Aydın, İsveç Hükümeti’nin parlamentonun 2010 yılında aldığı kararı yürürlüğe koymamasını da şöyle değerlendirdi: “İsveç Hükümeti, Ermeni, Asuri-Süryaniler için Türkiye ile ekonomik ilişkilerini bozmak istemiyor. Türkiye ile İsveç arasında milyarlarca kronluk ticaret hacmi var. İsveç soykırımını kabul ettiği zaman milyarlarca kronluk maddi kayba uğrayacağını düşünüyor. İşte bunu değiştirmek için çok mücadele etmek gerekir.”

https://www.evrensel.net/haber/378834/isvecte-duzenlenen-konferansta-turkiyeye-soykirimi-tani-cagrisi

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