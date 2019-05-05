İlk Ermeni katilin cesedini kaçırdılar

77 yaşındaki Yanıkyan, Los Angeles Başkonsolosu Baydar ve konsolos Demir’i 27 Ocak 1973’te elinde 2. Abdülhamid döneminden kalma bir tablo olduğunu ve bunu Türkiye’ye bağışlamak istediğini söyleyerek Santa Barbara’da kaldığı otele davet etti. Lobide Türk diplomatları karşılayan Yanıkyan yanında getirdiği tabancayı ateşleyerek Mehmet Baydar ve Bahadır Demir’i olay yerinde katletti.

Bu suikast ABD ve Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştı. Baltimore Oteli’nin lobisinde gerçekleştirilen katliam, ASALA’nın diplomatlarımıza yönelik ilk eylemi olmuştu.

Erzurum’da doğan Yanıkyan, 1946 yılında ABD’ye göç etmişti. İddialara göre Yanıkyan cinayetten sonra otelin müdür ve garsonlarına “Ailemin intikamını aldım” demişti. ASALA diplomatlarımıza yönelik ilk katliamın ardından 1975’te dünyanın birçok kentinde peş peşe suikastlar gerçekleştirdi. 1982’ye gelindiğinde örgütün katlettiği Türklerin sayısı 19’u bulmuştu.

Fransız Tarihçi Maxime Gauin ise, Yanıkyan’ın geçmişi hakkında Milliyet’e şu bilgileri verdi: “ABD’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Yanıkyan, Ocak 1984’te şartlı tahliye ile serbest bırakıldı. Bunca yıl sonra Ermenistan hükümeti cenazesini ABD’den Erivan’a taşıyor ve yeniden defnedilmesi için askeri tören gerçekleştirilecek.”