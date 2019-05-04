PROF. DR. SERTÇELİK’TEN ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 24. Dönem Ankara Milletvekili Prof. Dr. Seyit Sertçelik, “Ermeni Sorununun Arka Planı ve Tarihi Gerçekler” konulu konferansta Derincelilerle bir araya geldi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konferansa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin, Kemal Bayraktar ve Adnan Pala, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, meclis üyeleri, muhtarlar, okul müdürleri, STK başkan ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve ilçe halkı ilgi gösterdi.

Başkan Aygün’den Mesajlar

Konferansta bir selamlama konuşması yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Hepinizin takip ettiği gibi dünyada belirli süper güçler dediğimiz ülkeler her yıl temcit pilavı gibi bu sorunu önümüze koyuyor. Cumhurbaşkanımız da diyor ki bu olayları en iyi tarihçiler bilir. Sizin tarihçileriniz gelsin, bizimkiler de gelsin. Arşivleri açalım tüm dünya, toplum o dönem yaşananları görsün, gerçeği ortaya koyalım. Kim zarar görmüş, kim doğru söylüyor ortaya çıksın. Fakat onlar buna hiç yanaşmıyor sadece siyasi olarak bize zarar vermeye çalışıyorlar. Bizim bu konuda toplum olarak bazı şeyleri daha iyi bilmemiz lazım. Bilmek için bu işin ilmini yapmış gerçekleri en iyi bilen hocalarımızı halkımızla buluşturacağız. Bu vesileyle katılımlarından dolayı Prof. Dr. Seyit Sertçelik hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hayalleri Tazminat ve Toprak Talebi

Başkan Aygün’ün konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 24. Dönem Ankara Milletvekili Prof. Dr. Seyit Sertçelik, sözde Ermeni iddialarıyla ilgili tarihi gerçekleri aktardı. Uluslararası camiada Türkiye karşıtı propagandalar ve dış baskıların son yıllarda bariz bir şekilde arttığını belirten Prof. Dr. Sertçelik, “Ermenilerin geçmişten bu yana en büyük amacı bizim topraklarımızda bir Ermenistan devleti kurmak. Bu emelleri bugün de halen devam ediyor. Asıl hedefleri sözde soykırım iddialarını dünyaya kabul ettirerek, ilk etapta bizden tazminat sonrasında toprak talebinde bulunmak. Onların en büyük hayali olan bu asılsız yalanlarına karşı, sürekli tetikte olmalıyız” dedi.

1.Dünya Savaşı’nı Coşkuyla Karşıladılar

Tarihten kesitlerle katılımcılara bilgiler veren Sertçelik, “Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasını Türkiye’deki Ermeniler coşkuyla karşıladı. Çünkü onlara göre hasta adam olarak tabir ettikleri Osmanlı’nın tarihten silinme vakti gelmişti. Önde gelen Ermeni aydınlar bu fırsatın kaçırılmamasını söylüyorlardı. Bu süreçte 1,5 milyon Ermeni’nin katledildiği yalanını ortaya atıyorlar. O tarihte hem Osmanlı arşivleri hem de Rus kaynakları topraklarımızda 1 milyon 300 bin Ermeni’nin yaşadığını söylüyor. Peki bu 1 milyon 300 bin Ermeni ne oldu? Savaş döneminde 300 bin Ermeni, Anadolu’da yaşamaya devam etti.

Ermeni İddiaları Asılsız

1915’te zorunlu olarak alınan tehcir kararı ile 500 bin kişi o dönemde Türk toprakları olan Suriye’ye göç ettirildi. Türkiye’den Rusya’ya savaşmak için giden Ermeniler ve İran’a gidenlerle birlikte Türkiye’den kendiliğinden ayrılan Ermenilerin sayısı da 500 bin. Böylece Ermenilerin iddialarının asılsız olduğu ortaya çıkıyor” dedi. Öte yandan Ermeni çeteler tarafından katledilen Müslüman sayısının 500 binin üzerinde olduğunu belirten Sertçelik, Ermenilerin 1915 olaylarına ilişkin dile getirdiği soykırım iddialarının kesinlikle yalan olduğunu ve bunun bizzat bazı Ermeni tarihçiler tarafından da ifade edildiğini söyledi.