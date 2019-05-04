New Jersey’de Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali

Etkinliğe, New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Clifton Belediye Başkanı James Anzaldi, Prospect Park Belediye Başkanı Muhammed Khairullah gibi üst düzey yerel yetkililerle birlikte sivil toplum örgütü temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Araç ve yaya konvoyunun geçit töreni, Paterson Main Caddesi üzerinden başlayarak Clifton sınırları içindeki festival alanı Clifton Memorial Park’a kadar devam etti.

Burada şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından ABD marşı ve İstiklal Marşı okundu.

Aktaş, burada yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz yıllara nazaran bu sene katılımda ciddi bir artış var. İnşallah 15. veya 16. Türk günü yürüyüşünde bu sayıyı 5’e, 10’a katlamayı hedefleyelim.” dedi.

Alper Aktaş, organizasyona destek veren Amerikalı yerel yöneticilere hitaben, ”Paterson ve Clifton en geniş Türk Amerikan toplumunun yaşadığı yerlerin başında geliyor. Bu nedenle Türk-Amerikan dostluğuna katkı sağlayan ve aramızda bulunan belediye başkanlarıyla üst düzey yetkililere teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Paterson Belediye Başkanı Sayegh de bölgelerinde yaşayan Türk toplumuyla gurur duyduklarını belirterek, ilk kez bu yaz Türkiye’ye gideceğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından New Jersey Akba Karaçay Derneğini temsil eden çocuklar ve gençler halk dansları gösterisi sundu. Türkiye’den gelen şarkıcıların seslendirdiği şarkılara eşlik eden katılımcılar Türk bayrakları salladı.

New Jersey Maarif Okulunda öğretmenlik yapan Beyhan Doğan, AA muhabirine, “Türkleri böyle bir arada görmek olağanüstü bir duygu, zaten ülkemize hasretiz, gurbetteyiz, bu kadar insanı bir arada görmek, bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici.” dedi.

Festival alanında pek çok Türk şirketi ve sivil toplum kuruluşu stant açtı, katılımcılara Türk yemekleri ikram edildi.

Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla New York sokaklarında protesto yürüyüşü olarak başlayan, daha sonra Türk kültürünün tanıtımı için festival haline getirilen Türk günü yürüyüşleri her yıl başta New York ve New Jersey olmak üzere Amerika’nın çeşitli şehirlerinde düzenleniyor.