HDK İnançlar Komisyonu: Halklar mozaiği coğrafya çoraklaştırıldı

PİRHA – Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Halklar ve İnançlar Komisyonu, Dersim Tertelesi’nin 82. Yılında “Türkiye halklarının tarihi Ermeni, Süryani, Alevi, Kürt, Çerkez, Rum halklarının katliam, sürgün ve asimilasyon tarihidir” açıklamasını yaptı.

Halkların Demokratik Kongresi Halklar ve İnançlar Komisyonu, Dersim Katliamı’nın 82. yılında yazılı bir açıklama yaparak “Dersim Halkından özür dilenmeli” dedi.

Türkiye’nin tekçi politikalar nedeniyle çoraklaştırıldığı ifade edilen açıklamanın tamamı şöyle:

“TARİHLE SAMİMİ YÜZLEŞİLMELİDİR”

“Dersimli bir nesil, anasız-babasız bırakıldı; binlerce bebek ve çocuk ya ailelerin elinden alınıp başka ailelere evlatlık verilerek, topraklarından uzaklaştırılarak ya da kendilerine öksüz bir yaşam dayatıldı. Daha sonra gelen nesiller bu kara günün mirasını devraldı. Akrabalarını ve yakınlarını tanıma olanağından mahrum yaşama mahkûm edildi. Çoğu kardeşe, amcaya, dayıya, halaya sahip olma duygusundan yoksun büyüdü. İdam edilen Dersim Seyitleri’nin yakınları, bugün hala dedelerinin mezarlarını aramaktadırlar. 1938 de evlatlık ya da kimsesizler yurduna verilen binlerce çocuğun önemli bir kısmı hala kayıp… Türkiye halklarının tarihi Ermeni, Süryani, Alevi, Kürt, Çerkez, Rum halklarının katliam, sürgün ve asimilasyon tarihidir. Devlet bu tarihi gerçeklerle yüzleşmek zorundadır. Anadolu gibi bir Halklar ve İnançlar mozaiği coğrafya çoraklaştırılmış, Teklik üzerinden yürütülen merkezi ideoloji ile çöle dönüştürülmüştür. Dersim halkından özür dilenmeli. Tarihle samimi yüzleşilmelidir.”

PİRHA / ANKARA

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