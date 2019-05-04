GOMİDAS GÜNLERİ Կոմիտասեան օրեր

Rahip, müzikolog, besteci, aranjör, koro şefi Gomitas Vartabed 150 yaşında

Gomidas Vartabed çağdaş Ermeni müziğinin kurucusu sayılıyor. Rahip, müzikolog, besteci, aranjör, koro şefi Gomidas Ermenice’nin yanı sıra Türkçe, Kürtçe ve Almanca diline kazandırdığı eserlerle sadece Türkiye ve Ermenistan’da değil, dünya müzik araştırmaları literatürünün de köşe taşları arasında yer almaktadır.

UNESCO Gomidas Vartabed’in 150. doğum yılına 2018-2019 takviminde yer verdi. ABD, Avrupa ve Ermenistan’da Gomidas etkinlikleri sürüyor. “İstanbul’da Gomidas Günleri” bir dizi sunum ve dinleti ile bu zincire katılacak. 2 gün sürecek olan etkinlikler 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde Galata Rum Okulu’nda gerçekleşecek.

“Gomidas Günleri” 24 Mayıs Cuma günü 18.00’de İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Yıldız’ın “Türkiye müzik araştırmaları tarihinde öncü bir figür, Gomidas Vartabed” konuşmasıyla başlayacak. Ardından Gomidas’ın derlediği Ermenice, Türkçe ve Kürtçe eserlerin bir araya getirildiği “Yerkaran” albümü konuşulacak. Doç. Dr. Burcu Yıldız ve Ari Hergel’in 2014’de hazırladığı albüm bugüne kadar icra edilemedi. “Gomidas Günleri”nin ilk oturumunda Yerkaran projesi için hazırlanan eserlerden bazıları ilk kez seslendirilecek. Burcu Yıldız (vokal) ve Ari Hergel’e (gitar) Aytekin Ataş (vokal), Özcan Gül (duduk), Rupen Melkisetoğlu (klarinet) eşlik edecek.

25 Mayıs Cumartesi günü programında peş peşe dört oturum yer alıyor.

İlk olarak saat 11.00’de Murat İçlinalça Gomidas Vartabed’in Ermeni kilise müziği üzerine yaptığı çalışmalardan bahsedecek. İçlinalça ve muganni arkadaşları ilahiler de seslendirecek.

Günün ikinci oturumu “Müzik Kayıtlarında Ermeniler; Anayurttan diasporaya müzik yapımı ve Gomidas Vartabed’in 1912 Paris kayıtları” başlığını taşıyor. Yektan Türkyılmaz’ın kapsamlı sunumu saat 12.00’den itibaren Almanya’dan canlı bağlantıyla gerçekleşecek.

Gomidas Vartabed bazı halk dansları ezgilerini de yok olmaktan kurtardı. Dans eğitmeni Hagop Güleç saat 13.30’da bu konuda bir konuşma yapacak, ardından “Gomidas Şororu” adı verilen dansı öğreneceğiz.

KTÜ Müzikoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tuncer Önder Gomidas Vartabed’in bazı eserlerini klasik gitara uyarladı. Nota defteri geçen yıl yayınlandı. Saat 15.00’de “Gomidas Günleri”nin son oturumunda Tuncer Önder derlediği eserleri açıklamalar eşliğinde icra edecek.

Organizasyonunu Gomidas Vartabed gönüllülerinin üstlendiği etkinlik Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleşiyor.

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