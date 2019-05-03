Malta’da öldürülen gazetecinin oğlu: Hrant Dink’in öldürülmesini kutlayanlar…

İki yıl önce arabasına yerleştirilen bomba sonucu öldürülen Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia’nın oğlu Matthew Caruana Galizia, cinayete dönük örtbas girişimlerini anlattı.

‘ANNEMİ GÖZALTINA ALAN SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR’

BBC Türkçe‘ye konuşan Matthew Caruana Galizia, annesinin haberlerinden ötürü hedefte olduğunu ve bir gece gözaltına alındığını şöyle anlattı: “Annem başbakan adaylarından biriyle ilgili mizahi bir yazı yazmıştı ve destekçilerinden biri annemi polise şikayet etti. Bu yüzden gecenin bir yarısı evimize elinde gözaltı emri olan bir polis gönderildi. Şimdi o gece annemi gözaltına alan dedektif, annemin cinayet soruşturmasını yürütüyor.”

‘SUİKASTI KUTLADILAR’

“Öldürüldüğü gün annem Daphne Caruana Galizia hükümetten bir bakanın emriyle dondurulan hesabını geri almak için bankaya gitmek üzere arabasına binmişti” diyen Galizia, sürücü koltuğunun altına yerleştirilen yarım kiloluk TNT’nin uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu annesinin öldürüldüğünü söyledi. Galizia, “Hükümet yanlıları annemi hedef alan suikastı göstere göstere kutladı. Bu bana Türkiye’de Ermeni gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesini kutlayanları hatırlattı” dedi.

‘İLK TUĞLAYI ÇEKMEYE BAŞLADIK’

Cinayetin aydınlatılması için yetkililerin herhangi bir çaba göstermediğini ve tembelliklerine tahammüllerinin azaldığını ifade eden Galizia, “Alaycı tavırlarına ve tembelliklerine saldırıyla karşılık vermemek için kendimizi zor tutuyoruz” dedi.

Galizia, Uğur Mumcu cinayeti sürecini dinlediklerini ve o dönemin Emniyet Genel Müdürü olan Mehmet Ağar’ın “Bir tuğla çekersek duvar yıkılır” sözlerini anımsadığını ifade ederek şunları söyledi: “Biz de Malta’dan kamu soruşturması açılmasını talep ederek ülkenin en önemli gazetecisinin öldürülmesini engellemek için ne yaptığını anlamak amacıyla ilk tuğlayı çekmeye başladık. Sonra diğer tuğlayı çekmeye girişeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

2017’nin Ekim ayında araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia, arabasına yerleştirilen bombayla öldürüldü. Malta Başbakanı Joseph Muscat, Galizia’nın ölümünü “barbarca” olarak niteledi. Aile Malta’nın liderlerinin cenaze törenine gelmesine izin vermedi.

Cinayetle ilgili olarak 3 kişi tutuklandı ve savcılık tetikçileri azmettirenler olup olmadığını araştırmaya başladı. Malta hükümeti tarafından yürütülen bir soruşturma, Başbakan ve eşini yolsuzluk suçlamalarından akladı.

Daphne Caruana Galizia’nın ailesi, Malta devletinin bu cinayeti önleyip önleyemeyeceğini belirlemek üzere kamu soruşturması başlatılmasını talep etti.

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