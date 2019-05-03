Ezidi Ruhani Meclisi Independent Türkçe’ye konuştu: Tecavüz çocuklarını asla kabul etmeyeceğiz

Abdulhakim Günaydın @

Ezidi Yüksek Ruhani Meclisi’nin beş daimi üyesinden Qawal Behzad Süleyman “Ezidi şeriatı ve kaideleri çok açık, anne ve babası Ezidi olmayanlar kabul edilemez” dedi

Ezidi Yüksek Ruhani Meclisi Üyesi Qawal Behzad Süleyman Independent Türkçe’ye “Babaları IŞİD’li değil başka kimse de olsa, biz yine o çocukları kabul etmeyeceğiz. Kanunlarımız böyle emir ediyor” dedi.

Ruhani Meclis bir başkan ve dört üyeden oluşuyor. Ocak ayında hayatını kaybeden siyasi önder Mir Tahsin Beg’in oğlu Hazım Tahsin Beg meclise vekaleten üyelik yapıyor. Diğer 4 üye ise Baba Şeyh, Qawal Behzad, Peşimam ve Şeyh Vezir.

Ezidi Yüksek Ruhani Meclisi’nin kararları tüm Ezidi toplumu tarafından bağlayıcı kabul ediliyor.



Ezidi Yüksek Ruhani Meclisi / Fotoğraf: Independent Türkçe



Meclis ilk kararından geri adım attı

Tecavüze uğramış Ezidi kadınların çocuklarının topluma kabul edilip edilmeyeceği Ezidi toplumunun uzün süredir gündeminde.

24 Nisan tarihinde Ruhani Meclis konuyla ilgili bir karar aldı.

“Babalarının kim olduklarına bakılmaksızın tüm çocukların ve annelerinin topluma kabul edileceği” duyuruldu.

Tartışma da bu kararla başladı. Etkili bir kesim bu karara muhalefet edince Ruhani Meclis yeniden toplandı ve üç gün sonra, 27 Nisan’da, babası IŞİD’li olan tecavüz çocuklarının topluma kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Karara pek çok Ezidi’den tepki geldi.

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Ezidiler / Fotoğraf: AP



“Ezidi olmayan birini kimse Ezidi yapamaz”

Ezidi Yüksek Ruhani Meclisi Üyesi Qawal Behzad Süleyman, Independent Türkçe’ye “Ezidi şeriatının usul ve kaideleri”ni anlattı. Kararın bu kaidelere dayandığını söyledi. Sadece anne ve babası Ezidi olan bir çocuk Ezidi olarak kabul ediliyor.

Süleyman, “Ne meclis, ne Baba Şeyh, ne de başka bir kurum Ezidi olmayan birini Ezidi yapabilir” dedi. 24 Nisan’daki ilk kararda da anne ve babası Ezidi olan çocukların kastedildiğini söyledi.

IŞİD saldırısından sonra, 2014’te yayınladıkları deklarasyonu yenilemeleri yönünde değişik çevrelerden yeni karar için birçok öneri geldiğini aktaran Süleyman, “Fransız ve Alman bakan, büyükelçi, gazeteci ve aydınların içinde olduğu büyük bir kesim ‘Kadın ve çocuklarınız öldürülme korkusu yüzünden eskisi gibi gelmiyorlar ve sizin yeni bir karar almanız faydalı olur’ diyerek bizleri yeni bir karar almaya teşvik ettiler. Biz de Ruhani Meclisi olarak toplandık ve 24 Nisan kararını aldık” dedi.



Qawal Behzad Süleyman / Fotoğraf: Independent Türkçe





“Babalarının IŞİD’li olması şart değil”

Karardan sonra “Ezidiler babaları IŞİD’li olan çocukları kabul etti” haberleri yayınlanınca, konuyu açıklığa kavuşturmak adına üç gün sonra tekrar toplandıklarını ifade eden Süleyman, tecavüz çocuklarına kapıyı kapatan kararın oybirliği ile alındığını kaydetti.

Tecavüz sonucu doğan çocukları, babaları IŞİD’li olduğu için reddetmediklerini, kararın “anne ve babası Ezidi olmayan tüm çocukları” kapsadığını belirten Süleyman, şöyle devam etti:

“Yüzyıllardır süregelen bir kaide, bir şeriattır bu. Şeyh Adi kanunlarına göre Ezidi olmayan biri Ezidi yapılamaz. Şimdiye kadar konuyla alakalı sayısız istişare toplantısı gerçekleştirdik. Birçok insan meclisten babaları Ezidi olmayanların kabul edilmesi talebinde bulundu ama kabul etmedik. Dediğim gibi babaları IŞİD’li değil de başka kimse de olsa biz yine o çocukları kabul etmeyeceğiz. Kanunlarımız böyle emir ediyor. Ezidi olabilmek için Ezidi anne ve babadan dünyaya gelmek şart.”

Ezidi Yüksek Ruhani Meclis üyesi Süleyman, Irak kanunlarındaki “Babası belli olmayan çocuklar Müslüman olarak kayıt altına alınır” hükmünü hatırlattı. “Biz çocukları kabul etsek bile Irak yasalarına göre Müslüman olarak kayıt altına alınacaklar” dedi.



IŞİD’den kaçan Ezidiler / Fotoğraf: Reuters



“Baba Şeyh ‘karar sonrası için’ Ruhani Meclisi’ni uyardı”

Ezidi toplumunun kanaat önderlerinden, ismini vermek istemeyen bir isimse, Independent Türkçe’ye dini önder Baba Şeyh’in karara onay verdiğini ama bazı uyarılarda bulunduğunu söyledi:

“Esir düşen kadın ve çocukların kabulü için 2014’te alınan karar Baba Şeyh tarafından çıkarılmıştı. Baba Şeyh’in son kararda dahli yoktu ve mecliste de değildi. Hatta karar için Baba Şeyh’e gittiklerinde ‘alacağınız kararın sonrasını da düşünün, bizi insanlarla karşı karşıya getirmeyin’ diyerek uyardı. Çünkü Baba Şeyh dini mercidir. Normalde Baba Şeyh Ruhani Meclis’in üyesi değil ama Mir Tahsin Beg’in vefatından sonra birlikteliğin sembolü olarak mecliste yer alıyor.”

Ezidi toplumunun siyasi önder olarak kabul ettiği Mir Tahsin Beg ocak ayında hayatını kaybetmişti.

İsmini vermeyen kanaat önderinin bir çözüm önerisi de var. Ezidi toplumunda çocuklar geleneksel olarak annelerinin nüfusuna kaydediliyor. Irak yasalarındaki engelin aşılması durumunda, çocukların nüfusunun, annelerinin üzerine kaydedilerek sorunun aşılabileceğini söyledi.

Kadınlara “çocuklarını kabul et” baskısı yapmanın da doğru olmadığı kaydetti ve bu konuda ailelere de söz hakkı verilmesi gerektiğini ifade etti.

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