“Excelsior” gazetesinde ünlü yazar Federico Reyes Erolos’un kaleme aldığı “Bunun ismi Soykırım’dır” başlıklı makaleye yer verildi

Meksika’da yayımlanan “Excelsior” gazetesinde ünlü yazar Federico Reyes Erolos’un kaleme aldığı “Bunun ismi Soykırım’dır” başlıklı makaleye yer verildi. Bu makalede şu ifadeler yer aldı: “Őldürülen, zorla sürülen 1 buçuk milyon insana karşı işlenenler, Soykırım olarak adlandırılır…Unutma ise ölüm çeşididir. Hatırlamak, yeni bir hayat almak demektir. Tarihte unutulmaması gereken olaylar yaşandı. Sessizlik ise suç ortaklığıdır. Ermeni Soykırımı, unutulmamak için bir asırdan fazla bir süre mücadele etti. Susmayacağız! 24 Nisan 1915 tarihinden itibaren Osmanlı yöneticileri, kendileri tarafından azınlık olarak algılanan bir ulusu imha etmeye karar verdi. Sözde Jöntürkler bu insanları takip etmeye başladı. Bu çok gaddarca işlenen bir soykırımdı. Dünya yavaş yavaş Ermeni Soykırım dehşetini tanıyıp kabul etmeye başladı. Soykırım’dan bir şekilde kurtulabilen Ermeniler ise Avusturalya, Japonya, Arjantin, ABD ve Meksika gibi uzak ülkelere taşındı. Neredeyse 30 devlet Ermeni Soykırımı’nı tanıdı. Ama Türkiye, jenosit gerçeğini inkar etmeyi sürdürdü. Erdoğan ise bu 24 Ninsan’da “Doğu Anadolu bölgemizdeki Müslüman ahaliyi kadın, çocuk, ihtiyar demeden katleden Ermeni çetelerini ve onlara destek verenlerin tehciri böyle bir dönemde yapılabilecek en makul davranıştır” bile dedi. Erdoğan’ın bu açıklamasından dolayı Meksika da dahil bütün dünya şu seçimi yapmak zorunda kaldı: buna yankı vermemek yada bu inkarcılığa son vermek. Bu konuda net bir tavır almamız gerekir. Çünkü sessiz kalınca benzer dehşetlerin tekrarlanmasına izin vermiş oluyoruz. Bunun ismi soykırımdır! Meksika bu konuda yanılmamalıdır”.

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