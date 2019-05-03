Etheria Magazine: Ermenistan- cennet bahçesinde bulunan 10 yer

İspanya’daki Etheria Magazine dergisi Ermenistan’daki tatil ve tarihi yerleriyle ilgili makale yayınladı. Makalenin başlığı “Ermenistan, cennet bahçesinde bulunan 10 yer” olarak adlandırıldı.

Makalenin yazarları seyyah ve fotoğrafçı Juan Carlos Munos ve Mar Ramires Ermenistan’ın tabiyatı, tarihi, kültürel eserleri hakkında kısa bilgiler veriyorlar.

Yazarlar makalede “Eğer cennet arıyorsanız Ermenistan’a gitmelisinzi. Yollar sizi Avrupa ve Asya arasındaki hayali sınırına doğru getirecek. Burada rivayete göre ilahi cennet bahçesi bulunuyordu. İşte burada dünyanın en eski medeniyetlerinden birinin köklerini bulabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Ermenistan’ın görülmesi gereken yerler arasında Zvartnots harabeleri, Garni tapınağı, Geğard ve Khor Virap kiliseleri, Ararat dağı, Yerevan’daki Cumhuriyet meydanı, Kaskad, Ermeni Soykırımı Müze-enstitüsü ve başka mekanlar yer aldı.

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