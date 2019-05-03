Ermenistan Dışişleri Bakanı: “Soykırım acısı, kurtulanların nesillerinin peşini hala bırakmıyor”

30 Nisan’da Kudüs İbrani Üniversitesi’nde Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümü vesilesiyle bir anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan da bir mesaj iletti.

Yıllar boyunca Ermeni Soykırımı’nın anısına etkinlikler düzenledyen Kudüs İbrani Üniversitesi’ne teşekkürlerini sunan Mnatsakanyan, Ermeni ve Yahudi halkların, kimliklerinden dolayı maruz kaldıkları kitle katliamlar ve soykırımların verdiği derin acıyı paylaştıklarını vurguladı.

Her iki halkın da bütün bunlara rağmen kendi kimliklerini, devletlerini kuruyabildiğinin ve kalkınmaya devam ettiğinin altını çizen bakan, yine de Soykırım acısının, kurtulanların nesillerinin peşini hala bırakmadığına dikkat çekti.

“Soykırım tehlikesini erken tespit etmek, erken tepki vermek ve başarılı bir şekilde önlemek üzere uluslararası mekanizmaların yaratılması ve güçlendirilmesi için yine güçlerimizi birleştirmeliyiz. Halklarımızın, nefret, inkarçılık ve işlenen suçların meşrulaştırılması gibi tehlikeli eğilimlerle hala karşı karşıya kalması endişe vericidir.” 24 Nisan Ermeni Soykırımı anma gününde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını nefret ve ağır suçlar teşfik eden bir eylem olarak nitelendiren bakan, Ermenistan’ın, uluslararası camiayı Soykırım kurbanlarının nesillerine yönelik bu hakareti kınamaya çağırdığını hatırlattı.

Holocaust’tan kurtulan ve Nobel ödül sahibi olan Elie Wiesel’in, “İnkar, maktülleri bir kez daha öldürmek demektir” sözlerine de yer veren Mnatsakanyan, Birinci Dünya Savaşı sırasında işlenen Ermeni Soykırımı’nın uluslararası camia tarafından kınanması ve cezalandırılması durumunda İkinci Dünya Savaşı’nda Holocaus’un önlenebileceğini de hatırlattı.

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