Türk konsolosunu vuran ASALA üyesi Gürgen Janikian’ın naaşları Ermenistan’a getirildi

Kurtuluşunun Gizli Ordusunun (ASALA) üyesi Gürgen Janikian’ın naaşları Yerevan’a getirildi. Janikian’ın naaşlarının cenazesini Kahramanların Panteonu olan Yerablur’da bulunacak ASALA Anıt alanında gerçekleştirilecek.
Ermeni Kurtuluş Savaşının Kahramanı, yazar, mühendis Gurgen Janikian, 1895’te Batı Ermenistan’ın Erzurum şehrinde doğdu. Ermeni Soykırımı’nın tanığı olan Janikian, 27 Ocak 1973 tarihinde 78 yaşındayken, ABD Santa Barbara kentinde Türk Konsolosunu vurdu. Bundan sonra gönüllü olarak ABD polisine teslim oldu ve mahkemede Ermeni ihlal haklarını cesaretle savundu.
2 Haziran 1973’de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 10 Şubat 1984’te hastalanıp bir hastaneye kaldırıldı. 17 gün sonra 27 Şubat’ta hastanede hayatını yitirdi.
Ermenistan Kamu Radyosu
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