Satanist Tapınak: ABD tarafından din olarak resmen tanındık

ABD’de ‘Satanist Tapınak’ isimli grup, hükümet tarafından din olarak resmen tanındıklarını duyurdu. Grubun resmi internet sitesinde “Tarihte ilk kez satanist bir organizasyonun ABD hükümeti tarafından resmen tanındığını memnuniyetle duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Arkansas Eyaletinde dini önyargılara karşı ‘kilise ile devlet işlerinin ayrılmasından yana’ mücadelesiyle dikkat çeken Satanist Tapınak isimli grup, ABD hükümeti tarafından ‘bir din olarak tanındıklarını’ duyurdu.

Grubun internet sitesinde yer alan duyuruda “Tarihte ilk kez satanist bir organizasyonun ABD hükümeti tarafından resmen tanındığını memnuniyetle duyuruyoruz” ifadeleri yer alırken, grubun Milli Gelirler İdaresi IRS tarafından da onaylandığı belirtildi.

Duyuruda ayrıca, Satanist Tapınak’ın tıpkı diğer dinlerde olduğu gibi, kamusal alanda ve herkes için ulaşılabilir olacağı vurgulandı ve “Hükümetten aldığımız onay, dini ayrımcılıkla mahkemelerde de resmi şekilde mücade etmemizi ve inanç temelli devlet hibeleri için devlete başvuru yapmamızı sağlayacak” ifadeleri kullanıldı.

Grubu 2013’de kuran iki kişiden biri olan Lucien Greaves, Greater Boston’a yaptığı açıklamada “Herhangi bir dinin sahip olması gereken tüm unsurlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Etik bir yapıya sahibiz. Kendi topluluğumuza, literatürümüze ve pratiklere sahibiz” dedi.

ABD’nin demokratik bir ülke olduğunu hatırlatan Greaves, dini ve bireysel özgürlüğü savunduklarını belirterek “Kanıtlanmamış bir şeye inandıkları için insanlar ikinci sınıf statüsüne koyuluyor” dedi.

The IRS recognized the Satanic Temple as an official religion. “We feel we have all the elements that any religion should. We have an ethical structure. We have our own community,” says co-founder @LucienGreaves: https://t.co/42PaKeg9HE pic.twitter.com/6OZTjzjLe5 — Greater Boston (@GreaterBoston) May 1, 2019

​Grubun resmi internet sitesinde ise esas amaçlarının ‘bütün insanlar arasında iyiliği ve empatiyi teşvik etmek, zalim otoriteyi reddetmek, sağduyu ve adaleti savunmak ve insan vicdanının, bireysel iradeyle yönlendirilmesini savunmak’ olduğu belirtiliyor.

Bilgilerde ayrıca, Satanist Tapınak grubunun ‘popüler kültüre hizmet eden Şeytan Kilisesi ile aynı olmadığı’ belirtiliyor.

