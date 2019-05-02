Macaristan Parlamentosu Ermenistan-AB Anlaşmasını onayladı

Macaristan Parlamentosu’ndan Panorama.am’e bilgilendirdiğine göre, ülke Parlamentosu Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki Anlaşmayı onayladı.

Macaristan Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Danışmanı Sezi Reka’nın açıkladığı gibi, Macaristan Parlamentosu, Ermenistan ve Avrupa Birliği Arasında Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşmasını onayladı.

Böylece, 24 Kasım 2017’de Brüksel’de imzalanan AB-Ermenistan Anlaşmasını Ermenistan’ın yanı sıra 13 AB üye ülkesi de onayladı.

Hatırlanacağı üzere, Ermenistan ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkiler, Ermeni Subayı Gurgen Margaryan’ı uyurken baltayla öldüren katil Ramil Safarov’un Azerbaycan’a iadesi sebebinden 2012 tarihinde iptal edildi. Bu ilişkiler şimdiye kadar yeniden kurulmadı.

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