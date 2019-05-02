Katolik Kilisesinde PAPA isyanı

Papa’yı kürtaj ve eşcinselliğe karşı yeterince sert açıklamalar yapmamak, Protestan ve Müslümanlara karşı fazla yumuşak olmakla suçlayan grup, artık Katolik Kilisesi’nin ‘tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor olmasına daha fazla dayanamayacakları için bu yola başvurduklarını’ açıkladı.

20 sayfalık açık bir mektup yayınlayan grubun en bilinen ismi 70 yaşındaki İngiliz rahip Aidan Nichols. Dominikan Tarikatı’na bağlı Nichols yazdığı çok sayıda kitapla İngilizce konuşulan dünyanın en bilinen Katolik din adamlarından. Grubun diğer üyeleri ise daha az bilinen isimlerden oluşuyor.

Sık sık Papa Francis’e yönelik eleştirileri yayınlamasıyla bilinen LifeSiteNews adlı internet sitesine konulan mektupta piskoposlara seslenilerek Papa’nın kamuya açık bir şekilde kafir ilan edilmesi isteniyor.

Bir kilise üyesinin aforoz edilip edilmeyeceğine Vatikan bünyesindeki İnanç Doktrini Komitesi karar veriyor. Teoloji uzmanları Katolik dünyasının geniş bir kesiminin Papa Francis’i ve görüşlerini desteklediğini karşıt görüşlülerin ise çok küçük bir azınlığı oluşturduğunu bu nedenle bu talebin ciddiye alınma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

Yine de Papa’ya yönelik böyle ciddi bir talebin açıktan dillendirilmesi Katolik Kilisesi içindeki kutuplaşmanın arttığını gösteriyor.

Mektupta özellikle yoğunlaşılan Papa’nın 2016 yılında yayınladığı ‘Sevginin Mutluluğu’ (Amoris Laetitia) dökümanı. Papa bu belgede Katolikleri daha hoşgörülü ve daha az dışlayıcı olmaya davet ediyor.

Dökümanda Katoliklere dinen yasak olmasına rağmen boşanarak resmi nikahla yeniden evlenenler gibi kusurlu üyelere karşı daha anlayışlı olması isteniyor.

Vatikan’dan mektupla ilgili bir yorum gelmedi.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...