“Gatestone” Enstitüsü: Soykırımı reddeden Türkiye, geri kalmış, medeniyetsiz ve Avrupa’nın bir parçası olamıyacak bir ülke kalır

“Gatestone” Enstitüsü’nün internet sayfasında Uzay Bulut’un “Soykırım Yıldönümünde, Ermeniler Hala Saldırı Altında” başlıklı makalesi yayımlandı.

Makalede kaydedildiği gibi, 24 Nisan’da, Osmanlı Türkiyesinde Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümü kutlanır. Bu tarihte 1915’te Ermeni aydınları ve kamu liderleri Konstantinopolis’te tutuklandı ve daha sonra öldürüldü. Bir buçuk milyon Ermeni’nin öldüğü tahmin ediliyor.

O zamandan beri, Türk makamları Soykırımın gerçeğini ya da Türklerin bunu gerçekleştirdiğini reddediyor ve aksi iddiada bulunmaya cesaret edenleri cezalandırdığını tehdit ediyor.

Hükümet tarafından finanse edilen Türk Tarih Kurumu (TTK) geçtiğimiz günlerde soykırımda “Türkiye’nin katılımını reddeden” 25 cilt yayınlamaya hazırlandığını duyurdu.

Türk hükümetinin devam etmekte olan soykırım reddine ek olarak, Türk halkının pek çok üyesi tarafından Ermeni din ve kültürünün tüm kalıntılarını yok etme girişimi de var.

Türkiye’deki Ermeni cemaatinin şu anki nüfusu yaklaşık 60.000’dir ve ülkedeki “gergin siyasi atmosfer ve şiddet” sonucu giderek küçülüyor.

Ermeni Soykırımı’nı inkar etmeye devam etmek, Türkiye’nin geriye kalması, medeniyetsiz olması ve Avrupa’nın bir parçası olma yönündeki isteklerini hak etmemesinin bir yolu.

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