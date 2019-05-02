Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ve İrlanda’daki Ermeni Soykırımı anması etkinliklerini özetledi

Ermeni Soykırımı kurbanları için anma etkinlikleri Londra, Dublin ve Cardiff’te gerçekleşti.

Ermeni Soykırımı’nın 104. Yıldönümüne adanmış olan etkinlikler çerçevesinde, İngiliz-Ermeni cemaati Londra’nın merkezi caddelerinde geleneksel bir yürüyüş düzenledi.

Dışişlerinin bilgilendirdiği gibi, yürüyüşe katılanlar, İngiltere Büyükelçisi Arman Kirakosyan ve diğer yetkililer, Şanlı Kurbanlar Anıtında çelenk koydu. Londra’daki Surb Yeghishe Kilisesi’nde de Ermeni Soykırımı kurbanlarını anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte İngiliz-Ermeni cemaatinin yapılarının temsilcileri, siyasi, kamu ve kültürel adamları hazır bulundu.

Etkinlik sırasında Ermeni Soykırımı yıldönümüne adanmış bir fotoğraf sergisi düzenlendi.

Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümüne adanmış ekümenik bir dua ve ayin, Galler, Cardiff’teki Kutsal David Kilisesi’nde gerçekleşti.

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