Ayasofya’da yeni keşif… Kayıp imparator vaftizhanesi

Live Science’ta yer alan bir habere göre, Ayasofya’daki restorasyon işlemleri sırasında, uzun süredir kayıp olan Büyük Vaftizhane de dahil, birçok yeni keşif yapıldı.

Arkeologlar, antik dünyada inşa edilmiş en büyük Hıristiyan katedralinde uzun süredir kayıp olan Büyük Vaftizhane’yi keşfetmiş olabilir. İmparatorlar bu yapının içinde 1400 yıldan daha uzun bir süre önce çocuklarını vaftiz ediyordu. Arkeologlar, bilgelik anlamına gelen Ayasofya’da vaftizhaneye ek olarak, başka keşifler de yaptı. Yeni yayımlanan “Ayasofya Bağlamında: Bizans Konstantinopolis Katedrali’nin Arkeolojik Bir İncelemesi” adlı kitapta proje liderleri Ken Dark ve Jan Kostenec, şöyle bildiriyor: “Araştırmacılar 2004 ve 2018 yılları arasında, Ayasofya’daki daha önce bilinmeyen yapıları keşfetti, katedral Patrikhanesi Sarayı’nın neye benzediğini yeniden inşa etti ve bir zamanlar Bizans imparatorunun bir tören sırasında durduğu bir noktayı bile belirledi.”

http://www.milliyet.com.tr/ayasofya-da-yeni-kesif-kayip-gundem-2867126/

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