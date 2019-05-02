ANCA, bir dizi Amerikan kuruluşuyla birlikte önde gelen medyada Soykırımı inkar edecek makalelerin yayınlanmasını önledi

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Soykırımların tanınması, önlenmesi, ve insan haklarıyla ilgili örgütlerle işbirliği içinde başarılı bir kampanya yürüttü. Kampanya çerçevesinde 120’den fazla önde gelen medya kuruluşa kitlesel imha ve insanlığa karşı işlenen suçlara ve özellikle de Ermeni Soykırımı’nın tarihsel gerçeğinin inkarına karşı sıfır tolerans politikası yürütme çağrısında bulunuldu.

Asbarez’in haberine göre, kampanya 2016’dan bu yana gerçekleştirilmekte olup yalnızca Ermeni Soykırımı hakkında kamuoyunu bilgilendirmekle kalmadı, aynı zamanda tarihsel gerçeğin reddedilmesiyle ilgili yeni belgelerin yayınlanmasını da başarıyla engelledi.

Kaynak haberine göre, bu yıl yeni bir koalisyon kuruldu. Buna Rum, Kıbrıs ve Yahudi örgütleri de dahil olmak üzere 19 örgüt katılıyor.

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