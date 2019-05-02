Almanya’da kiliselerin üye sayısı 40 sene içinde yarı yarıya azalacak

Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, ülkede kilise üyesi olanların sayısı 2060 yılına kadar yüzde 49 azalarak 22,7 milyona düşecek.

Freiburg Üniversitesi’nin Nesiller Sözleşmesi Araştırma Merkezi, Almanya’daki 47 Katolik ve Protestan kilisesinde bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma sonucunda, kiliselerin mevcut 44,8 milyon civarındaki üye sayısının 2060 yılına kadar yüzde 49 oranda düşmesinin beklendiği açıklandı.

Araştırmada bunun olası etkilerini de mercek altına aldı. 2060 yılına kadar artan maaşlar ve enflasyon oranı gibi giderler de hesaplanınca kiliselerin 25 milyar euroya ihtiyacı olacağını ortaya koyan araştırma, azalacak üye sayısı nedeniyle maddi sıkıntıların yaşanabileceğini belirtti.

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