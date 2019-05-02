​Dedesinden miras kaldı: Müzeye bağışladı

Buğdaylı Mahallesi’nde yaşayan Özel, bahçesinde bulunan eski çeşmenin tarihi eser olabileceği düşüncesiyle Amasya Müze Müdürlüğüne başvurdu.

Müze yetkililerince yapılan incelemede, Osmanlı Devleti döneminde bölgede yaşayan Ermenilerce 1899 yılında yapılan çeşmenin tarihi eser niteliği bulunduğu belirlendi.

Osmanlı döneminde yapılan çeşme.

Müzeye bağışladı

Özel, yaklaşık bir metre yüksekliğinde, her iki ucunda kurdele tutmuş kanatlı melekler ve Ermenice yazıların bulunduğu çeşmeyi Amasya Müzesine bağışlama kararı aldı.

Özel, yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin gelecek nesillere ışık tutacağına inandığını söyledi. Çeşmenin ilk yapıldığında caminin bahçesinde olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

“O cami, daha önce Ermenilere ait bir kiliseymiş. Eski tarihlerde cami imamının isteği üzerine çeşme, muhtar olan dedem tarafından at arabasıyla bahçemize getirilmiş. Mahallenin tüm çocukları bu çeşmeden su içerdi.”

Dedesinden kaldı

Ülkesine ve insanlığa yararlı olmak için eseri bağışlama kararı aldığına işaret eden Özel, şunları kaydetti:

“Burası dedemin bahçesi. Dedem vefat ettikten sonra bana kaldı. Yaptığım ilk iş, müzeye haber vermek oldu. Böyle bir tarihi eserin heba olmasını istemedim. Elinde böyle bir tarihi eser bulunanlara örnek olmak istedim.

Müze yetkilileri, yaptıkları inceleme sonucunda çeşmenin tarihi eser olduğunu, müzeye kazandırılması gerektiğini belirtti. Ben de hiçbir şey talep etmeden müzeye bağışlama kararı aldım.”

FOTOĞRAF 8 Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları genelikle yenmeyeceği düşüncesiyle çöpe atıyoruz. Ancak filizlenen sarımsak aslında çok daha faydalı. Filizlenen sarımsaklardaki antioksidan miktarı filizlenmemişe göre daha fazladır. Filizlenen sarımsağın ise zararlı olduğunu düşünür çöpe atıyoruz. Sarımsakların filizlenmesinin en önemli nedeni uzun süre kullanılmaması ve beklemesidir. Ancak yapılan son araştırmalarda sarımsağın filizlenmesinin çok faydalı olduğu ortaya çıktı. Sarımsak, damar tıkanıklığından kulak enfeksiyonlarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi gelir. Yaşlanma sürecini kısalttığı bilinmektedir. Filizlenen sarımsağın virüsleri önleyerek kanseri engellediği belirtilmektedir. Filizlenmiş sarımsak damarlarda tıkanıklığı önler ve kalp rahatsızlıkları riskini azaltır. Yani filizlenen sarımsak filizlenmeyen sarımsağa oranla daha fazla antioksidan barındırıyor. Bu nedenle filizlenen sarımsağınızı bir daha asla çöpe atmayın ve yemeğinize eklemekten çekinmeyin. Bir kabın içerisine az miktarda su koyun. Sarımsağı suya hafifçe değecek şekilde kabın içerisine koyun ve cam önüne yerleştirin. 1 hafta kadar bir sürede filizlendiğini göreceksiniz. Filizlenmiş sarımsakları sakın çöpe atmayın Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları genelikle yenmeyeceği düşüncesiyle çöpe atıyoruz. Ancak filizlenen sarımsak aslında çok daha faydalı.

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