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Musevi mezarlığının kapısı çalındı

2019-05-01

Mezarlığın daha önce de demir korkulukları çalındığı öğrenildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Musevi mezarlığının yaklaşık 100 kilo ağırlığındaki demir kapısı çalındı.

Çorlu-Çerkezköy karayolu üzerindeki, Çorlu belediyesi tarafından 2015 yılında bakıma alınıp etrafı beton duvarlar ve demir korkuluklarla çevrelenen Musevi mezarlığının kapısının yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, polise haber verdi.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıp hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Mezarlığın daha önce de demir korkulukları çalınmıştı. (DHA)

https://www.artigercek.com/haberler/musevi-mezarliginin-kapisi-calindi

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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