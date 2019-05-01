Kaymakam Yönden, kilisede Paskalya Bayramı’nı kutladı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)-

HATAY’ın İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Aziz Nikola Kilisesi’ne ziyaret ederek, Hristiyan cemaatinin Paskalya Bayramı’nı kutladı.



İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Kilise Pederi Dimitri Yıldırım’ın eşliğinde Hristiyan vatandaşlarla tek tek selamlaşan Kaymakam İskender Yönden, bu özel ve anlamlı günlerinden dolayı tebrik etti.



Kaymakam Yönden bu vatanın ayrılmaz parçaları olan farklı din ve inanışa sahip vatandaşlarımızca aynı gelenek ve göreneklerin, aynı sevinç ve üzüntülerin ortak bir hissiyatla yaşanması tarihi ve kültürel zenginliğin paylaşılmasına vesile olmaktadır diyerek şunları söyledi:



“Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, birlikte yaşama kültürünün en nadide örneğinin sergilendiği güzide ilçemizde, bu müstesna günlerde sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla birleşmek ve bütünleşmek; şiddet, kin ve nefretin yaşandığı günümüzde tüm dünyaya önemli mesajlar vereceği şüphesizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Hristiyan âleminin Paskalya Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, barış, huzur ve mutluluğumuzun daim olmasını temenni ediyor, en derin selam ve saygılarımı sunuyorum.”



İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur, ise şunları söyledi:



“İskenderun’da yaşayan Hristiyan dinine mensup Ortodoks cemaati olarak, ülkemizin bu nadide ve güzide bölgesinde asırlardır yaşayıp gelen ecdadımızın devamı naçizane bir topluluğuz. Ülkemizin, milletimizin ve Türklüğümüzün bizim için bir gurur vesilesi olduğunu özellikle arz etmek istiyorum. Bütün cemaat mensuplarımız ben inanıyorum ki bu duyguları taşıyorlar. Biz, bu toplum içerisinde bütün inanç kesimleri ile birlikte kaynaşmış, ailelerimiz aynı ekmeği paylaşmış, aynı suyu içmiş, aynı güzellikleri yaşamış olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Paskalya Bayramımızın başta ülkemize, kadirşinas milletimize, bütün vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Barış ve huzur içerisinde, ülkemizin başarısını, mutluluğunu, saadetini gönülden diliyoruz.”Videoyu Oynat

https://www.cnnturk.com/yerel-haberler/hatay/iskenderun/kaymakam-yonden-kilisede-paskalya-bayramini-kutladi-986463

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