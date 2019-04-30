Suudi Arabistan’ın, ABD Kongresine sunulan Ermeni Soykırımı’na dair karar tasarısını destekleyeceği iddiasına yalanlama

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff’in, Suudi Arabistan’ın, maddi olarak Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyan karar tasarasının ABD Kongresinde ilerlemesini destekleyeceği iddiası yalanlandı.

Massis Post haber sitesinden edinen habere göre Adam Schiff’in Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi, Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya gelmesi tamamen yanlıştır ve böyle bir sitesi olmadığı belirtilıyor.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schieff konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Böyle bir görüşme olmadı ve Schiff Suudi Hükümetiyle bu konuları ele almadı. Dezenformasyonun nasıl yayılmasını ortaya çıkarmak için gerekli adımları atılacak.”

Hatırlanacağı üzere sahte haberde Adam Schiff’in, Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi, Prenses Rima bint Bender bin Sultan bin Abdülaziz Al Suud ile Suudi Arabistan’ın elçiliğinde düzenlenen etkinliğinde bir araya geldiği iddia ediliyordu.

İki saat süren görüşmede taraflar ikili ilişkilere dair konular ve Adam Schiff’in ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna sunduğu Ermeni Soykırımını tanımasına ilişkin karar tasarası ele alındığı belirtiliyordu.

Schiff’in önerisiyle Suudi Arabistan’ın ABD’deki temsilcisi Prenses Rima karar tasarısının ilerlemesine maddi olarak destek vermeye hazır olduğunu dile getirilmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/30/Suudi-Arabistan-ABD-Kongre-Ermeni-Soykırım/153924

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